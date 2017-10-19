Министр нефтяной промышленности Ирана Бижан Зангане заявил о заинтересованности Узбекистана в покупке иранской нефти, стороны продолжают переговоры в этой области. Об этом сообщает Pars Today.

В ходе визита крупной делегации Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазимом Камиловым в Иран проведены переговоры по различным направлениям сотрудничества. В частности, председатель правления АО «Узбекнефтегаз» Алишер Султанов обсудил с руководителями министерства нефти вопросы взаимодействия в топливно-энергетической области.

Президент Ирана Хасан Рухани на встрече с Абдулазизом Камиловым говорил о том, что необходимые условия для активизации связей между Тегераном и Ташкентом подготовлены по всем направлениям. «Помимо улучшения транзитных маршрутов, необходимо принимать все усилия для упрощения межбанковских отношений, а также визового режима, чтобы упростить порядок работы для частного сектора двух стран», – отметил он.

Вместе с тем Рухани добавил, что Иран полностью готов удовлетворить энергетические потребности Узбекистана, передает FNA.

По словам Зангане, рассматривается вариант экспорта иранской нефти в Узбекистан по железной дороге. «Экспорт нефти в Узбекистан будет способствовать развитию и укреплению отношений между двумя странами», – подчеркнул министр.