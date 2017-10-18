Внуки руководителя Таджикистана в 60-70 годах Джаббора Расулова, узнав через СМИ о перезахоронении их деда, возмутились случившимся, так как никого из трех здравствующих детей и четырех внуков государственного деятеля, об этом не информировали.

«В Душанбе тайно перезахоронили моего деда. Не известив, не получив согласия близких родственников - детей и внуков. Конечно, я пока не скажу об этом маме, потому что не могу представить ее реакции, - написала Ирина Тихонова, внучка Джаббора Расулова на своей страничке в Фейсбуке. - Если бы нам сообщили, мы бы вывезли останки и перезахоронили в Москве. А так, это - кощунство».

По словам Ирины Георгиевны, они также не согласны с тем, что Джаббора Расуловича перезахоронили на мусульманском кладбище.

«В свое время ведь хоронили по его завещанию - не по мусульманским обычаям, так как дед был коммунистом», - отмечает она и рассказывает, что в ночь с 15 на 16-е октября, как раз накануне его тайного перезахоронения, ей приснился дед, «который снова умирал у меня на глазах».

«Я просто плачу от гневного бессилия, от невозможности что-то сделать. Поздно и бесполезно. И не представляю, что будет с мамой, тетей и дядей, сильно пожилыми детьми моего Деда», - пишет Ирина Тихонова.

Отметим, что сыну Джаббора Расулова, Леониду – 86, старшей дочери Светлане – 81, а младшей дочери, Ирине - 79 лет.

Как рассказала Ирина Георгиевна «АП», в последний раз на могиле деда она была в 2008 году, на его 95-летие, а ее мама – Ирина Джаббаровна и брат Тимур приезжали в Таджикистан в прошлом году.

«Мама с тетей – Светланой были еще года два назад в Душанбе, - вспоминает Ирина Тихонова. - Мама рассказывала, что могила чистая, ухоженная, и цветы там были свежие. Кто-то за могилой постоянно ухаживал».

Любимый внук Джаббора Расулова – Тимур Тихонов тоже возмущен случившимся. Как он рассказал по телефону «АП», у него просто нет слов, он не ожидал, что так поступят с человеком, который так много сделал для республики.

По словам возмущенных внуков, они намерены подать в суд на мэрию Душанбе за то, что не поставили в известность близких родственников и, не взяв у них разрешения, перезахоронили Расулова.

«Возможно, мы будем перевозить останки деда в Москву, - отметила Ирина Тихонова.

Ранее другие родственники также высказывали свое возмущение тем, что перезахоронение их родных из парка имени Айни произошло тайно и без предупреждения.

О реконструкции в душанбинском парке им. Айни, которая вызвала массу споров и противоречивых мнений в таджикском обществе, мы писали на прошлой неделе.

Ранее глава Исламского центра Таджикистана Саидмукаррам Абдулкодирзода говорил, что с точки зрения ислама, перезахоронение хотя и не поощряется, но допускается. Но при двух условиях: если возраст могилы составляет от 20-30 лет и если на это согласны родственники покойника.

Отметим, что городские власти отказываются комментировать ситуацию с перезахоронением.

В общей сложности было перенесено шесть могил: Боки Рахимзаде, Мухаммада Осими, Камола Айни, Мукаддимы Ашрафи, Джаббора Расулова и Бободжона Гафурова. Прах самого Садриддина Айни останется в парке. Его мавзолей в настоящее время реконструируют.

ДОСЬЕ "АП":

Джаббор Расулов родился 10 июля 1913 года в Худжанде. Советский партийный и государственный деятель, председатель Совета Министров Таджикской ССР (с 1946 по 1956 годы), первый секретарь ЦК Компартии Таджикистана (с 1961 по 1982 годы), Герой Социалистического Труда (1981). Умер 4 апреля 1982 года в Душанбе.