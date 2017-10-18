Тимур Зульфикаров стал лауреатом Всероссийской литературной премии имени Ивана Бунина. Такой награды писатель удостоен за свое произведение «Золотые письмена любви». Об этом сообщила Наталья Зульфикарова на своей странице в соцсети Фейсбук.

«Золотые письмена любви» — это новая книга о любви, которая была издана в этом году в Москве.

В книгу вошли как старые произведения, так и новые рассказы, написанные Тимуром Зульфикаровым за последние два года в кишлаке Зимчуруд, где в последние годы живет и работает писатель.

Награждение литературной премией имени Ивана Бунина состоится 24 октября в Московском гуманитарном университете.

Фото с соцсетей

Тимур Зульфикаров – поэт, прозаик, драматург. Родился в 1936 году в Душанбе. Окончил Литературный институт им. М. Горького. Тимур Зульфикаров уже является лауреатом премий имени Л. Толстого, А. Дельвига, В. Белого и В. Шукшина.

Он является автором 30 книг уникальной беспрецедентной прозы и поэзии, тираж которых превысил миллион экземпляров.

Широкую известность приобрели его романы о легендарном Ходже Насреддине, Омаре Хайяме, Иване Грозном, Амире Тимуре и монументальное повествование о жизни и загробных хождениях современного поэта — «Земные и небесные странствия поэта».

Это сочинение было отмечено премией «Коллетс» (Англия) за «Лучший роман Европы-93».

На Западе Тимура Зульфикарова называют «Данте русской литературы». Основные произведения автора переведены на 12 языков мира.

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