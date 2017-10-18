Республиканский художественный колледж им. Олимова, воспитавший не одну плеяду именитых художников, дизайнеров и мастеров резьбы по дереву и другим видам искусства, так же как когда-то Дом кино и Русский театр им. Маяковского, переселили из центра на окраину Душанбе. В каких условиях там учатся рисовать будущие Моне и Рембрандты - в материале «АП».

В конце августа власти приняли решение снести старейшее здание Республиканского художественного колледжа имени Мирзорахмата Олимова, учебное заведение с почти 90-летней историей, которое располагалось на улице Студенческой, рядом с медуниверситетом. Если начать перечислять, сколько народных художников окончили этот колледж и сколько из них по сей день обучают новые поколения прекрасному искусству, не хватит места.

Колледж перенесли в бывшее здание научно-исследовательского и проектно-изыскательского института по улице Карабаева, 54, напротив рынка «Султони Кабир».

Вход в колледж с внутреннего двора Фото Asia-Plus

Признаться, при входе в здание не сразу было понятно, по адресу ли мы. Пройдя через проходную во внутренний двор, мы увидели и другие организации, которые тоже перевозили свой инвентарь. Как выяснилось позже, сюда параллельно с художественным колледжем переселили городской архив, службу «Мухофиз» и еще одно учреждение, название которого, увы, я не запомнила.

Кучи нераспакованных вещей, картины, какие-то доски, балки, бюсты - иду осторожно, чтобы все это случайно не задеть, ненароком не испортить. Металлическая лестница на второй этаж, и тут попадаешь в огромный ангар, который обычно бывает на заводах. Это склад какого-то предприятия, а в настоящее время здесь разместили парты, стулья и соорудили что-то типа школьной доски. Из комнат, расположенных по левому краю здания, слышатся голоса студентов и преподавателя: идут занятия по истории. Старое и давно не видевшее ремонта здание, казалось, оживилось от голосов студентов, которые заполнили главный коридор.

Потом появились и сами студенты. Урок закончился.

А так выглядят временные аудитории, расположенные в ангаре Фото Asia-PLus

Поделили колледж

Весь художественный колледж со студентами и преподавательским составом насчитывает более 500 человек, поэтому Министерство культуры, в подчинении которого находится колледж, разделило их по трем учреждениям. Одна часть студентов, которые учатся на дизайнеров моды, в настоящее время проходит обучение в здании школы-интерната им. Миратулло Атоева, вторая группа расположилась в Государственном институте дизайна и искусства, который находится в здании бывшего музея им. Бехзода. А третья часть, в основном художники, дизайнеры, резчики по дереву и другие, находятся здесь, в этом помещении НИИ, временно. И вообще, в художественном колледже, оказывается, обучают 11 специальностям.

Придется поспешить

Директор колледжа Сироджиддин Джурахонов рассказывает, что их выселили из старого здания в срочном порядке в начале сентября. Целый месяц ребята толком не учились в связи с переездом. Когда прибыли сюда, то просто недоумевали, что им делать дальше, так как помещения никак не подходят для занятий.

«Кое-как отремонтировали на имеющиеся средства некоторые помещения, адаптировали под аудитории и здесь обучаем ребят», - говорит Джурахонов.

По его словам, таких комнат 8; другие, маленькие, еще не ремонтировали. Средств на это, у колледжа, нет. Поэтому он не отрицает, что студенты ремонтируют классы своими силами.

Между тем директор, указывая на основное, восьмиэтажное здание бывшего НИИ, объясняет, что первые четыре этажа теперь принадлежат колледжу.

Библиотека колледжа пока в состоянии ожидания Фото Asia-Plus

«Конечно, если сравнить его с бывшим зданием колледжа, то здесь намного просторнее будет, можно устроить много аудиторий и мастерских», - говорит он. Но это можно будет сделать только после капитального ремонта.

«Сколько писем с просьбами и обращений мы написали в Минкультуры республики, чтобы походатайствовали о выделении денег на ремонт! - говорит Джурахонов. - Но это очень трудная задача, так как необходимо порядка 2 млн сомони. Каждую неделю по несколько раз я езжу в министерство для решения этого вопроса, ведь скоро начнутся холода, что мы будем делать в этом большом неприспособленном здании?!»

…Вместе с директором мы осмотрели некоторые временные «аудитории». В одной из них, например, я увидела большую решетчатую деревянную загородку посреди помещения, которая разделяла его на две части. Как оказалось, здесь учатся одновременно (!) по две группы студентов и им преподают два преподавателя одновременно. Как тут сосредоточиться на занятии?

Что-то изменить в этой ситуации молодой директор бессилен. «Пока приходится довольствоваться тем, что мы смогли организовать», - с грустью говорит он.

Прошли в библиотеку. Здесь тоже все «сидят на чемоданах»: большинство книг не распакованы, так и лежат связанные в стопках и в коробках; помещение без должного освещения, сырое. Что будет здесь зимой, если вдруг потечет потолок, даже страшно представить. А книги, кстати, уникальные, ведь собирались и писались бывшими преподавателями в течение полувека...

Бюст Мирзорахмата Олимова (справа). В честь него назван колледж. Фото Asia-PLus

Что дальше?

По словам преподавателей, с которыми удалось поговорить о будущем колледжа, никакой надежды, что их снова переведут когда-нибудь в центр столицы, где проводятся культурные тусовки страны, уже нет.

«Смущает, что напротив нашего колледжа – городской рынок, с его шумом и уличной культурой. Как мы можем прививать своим подопечным любовь к прекрасному и возвышенному в таких условиях? - говорит один из них. - Больше всего стесняет, что мы находимся на окраине города, вдалеке от культурно-массовых мероприятий, и это означает, что мы тоже, как и когда-то Дом кино и театр им. Маяковского, потихоньку уходим в забытье».

На стене висит картина учеников об учителях. На заднем плане -бывшее здание колледжа Фото Asia-Plus

История колледжа

История основания художественного колледжа, предшественником которого является Душанбинское художественное училище, которое, в свою очередь, было создано на базе Сталинабадского государственного художественного комбината, уходит в 30-е годы XX века. В первые годы были открыты живописно-педагогическое и театральное отделения. Здесь готовили кадры учителей рисования и черчения для общеобразовательных школ республики.

29 июня 1941 года, ровно через неделю после начала Великой Отечественной войны, здесь состоялся первый выпуск. В связи с военным положением учебное заведение временно было закрыто, так как многие преподаватели и учащиеся ушли на фронт. Послевоенный выпуск в 1951 году состоял всего из 13 человек.

В настоящее время в колледже обучаются на таких отделениях, как: живописно-педагогическое, оформительское, театрально-декорационное, отделение резьбы по дереву, художественной росписи, моделирования одежды, книжной графики, ювелирное. Колледж имеет свою собственную художественную галерею имени Валимада Одинаева - заслуженного деятеля искусств Республики Таджикистан, лауреата госпремий, автора многочисленных монументально-прикладных произведений, который многие годы являлся директором этого заведения.

Являясь одним из старейших учебных заведений республики, колледж стал уникальным центром подготовки высокопрофессиональных специалистов.