Жанр: ужасы, триллер

Страна: Таиланд, США

Режиссёр: Рич Рэгсдэйл

В ролях: Скаут Тэйлор-Комптон, Джеймс Хеберт, Марк Бун Джуниор, Расселл Джеффри Бэнкс, Рич Ли Грэй

Уже в прокате в Душанбе: 19 октября смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз»

Забронировать билеты можно по телефонам ‎2350025, ‎988885801.

Молодая пара отправляется в путешествие в Таиланд. В сельской местности они обнаруживают кладбище с находящимися на нём «домами призраков», где, по местным верованиями, духи обретают покой. Имевших неосторожность осквернить святыню влюблённых начинает преследовать жестокая сверхъестественная сила. Она погружает героев в пучину леденящего ужаса потустороннего мира, из которого нет выхода.