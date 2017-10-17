На фотографии - то, что осталось после взрыва автомобиля, в котором ехала Дафна Каруана Галиция

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж объявил награду в 20 тысяч евро за любую информацию, которая может помочь в расследовании убийства мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции, сообщает Би-Би-Си.

"С негодованием узнал, что мальтийская журналистка-расследователь и блогер Дафна Каруана Галиция была убита сегодня днем недалеко от своего дома в результате взрыва бомбы в ее автомобиле. Я объявляю награду в 20 тысяч евро за информацию, которая приведет к признанию виновными ее убийц", - написал Ассанж в своем "Твиттере".

Накануне вечером стало известно, что 53-летняя мальтийская журналистка погибла в результате взрыва, уничтожившего арендованный автомобиль, на котором она ехала.

Ранее Дафна Каруана Галиция заявляла о связи премьер-министра Мальты Джозефа Муската и его жены с компанией, фигурирующей в скандале с "панамскими документами".

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат, которого Дафна Каруана Галиция обвиняла в коррупции, "безоговорочно осудил варварскую атаку на человека и свободу мысли". Правительство Мальты обратилось за помощью в расследовании убийства журналистки к американскому ФБР.

Британская газета Guardian сообщала, что автомобиль журналистки марки Peugeot был взорван в понедельник днем с помощью мощного взрывного устройства. Ответственные за взрыв не найдены.

Как сообщает издание Politico, Галиция проводила собственные расследования случаев коррупции и публиковала в своем блоге статьи, собиравшие по 400 тысяч просмотров в день (это больше, чем все газеты Мальты вместе взятые).

Ранее издание включило журналистку в список 28 человек, которые, по мнению Politico, окажут самое большое влияние на Европу в 2017 году.

"Бескомпромиссный блог"

"Дафна Каруана Галиция возмущала и восхищала Мальту в равной степени, и она еще войдет в историю этого средиземноморского острова как один из самых влиятельных авторов", - считает редактор онлайн-версии издания Times of Malta Герман Греч.

53-летняя Дафна Каруана Галиция была одним из самых известных журналистов Мальты GETTY IMAGES

"Ее бескомпромиссный блог и резкое перо не скупились на критику, она обрушивалась на представителей влиятельной Лейбористской партии и их сторонников, критиковала представителей правоцентристской Националистической партии, включая ее новоизбранного лидера", - добавила Греч.

Коррупционный скандал разгорелся вокруг мальтийского премьера Джозефа Муската после публикации в 2016 году панамских документов фирмы Mossack Fonseca немецкой газетой Sueddeutsche Zeitung. Фигурантом другого инцидента с коррупцией стала жена Муската.

Согласно этим документам, жена Муската была связана с офшорной компанией в Панаме, которая получала платежи от представителей властей Азербайджана. Премьер и его супруга отрицают любые противоправные действия.

В апреле этого года Дафна Каруана Галиция провела расследование и обнаружила, что офшорная компания Egrant принадлежит жене Муската. По ее словам, в компанию была направлена серия платежей, которые, как утверждается, исходили со счета банка Pilatus.

В июне этого года премьер-министр Мальты объявил о победе на досрочных парламентских выборах, назначенных в связи со скандалом с "панамскими документами".

"Панамские документы" были опубликованы два года назад Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ). Досье представляет собой несколько миллионов документов панамской фирмы Mossack Fonseca, которая занималась обслуживанием офшорных счетов, принадлежавших мировым знаменитостям и политикам.

В документах было упомянуто множество имен - от чиновников ФИФА и актрисы Эммы Уотсон до премьер-министров Исландии и Британии. Там также упоминалось имя друга президента России Владимира Путина, известного виолончелиста Сергея Ролдугина.