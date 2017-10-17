Останки известных людей страны из парка имени Айни убрали тайно. Прокомментировать вопрос ответственные лица из городской мэрии отказались.

За комментариями мы обратились в исполнительный орган государственной власти г. Душанбе, где вопросы облагораживания территорий и парков курирует заместитель председателя Толиб Рахимзода Карим. Он отказался комментировать вопрос перезахоронения и посоветовал обратиться к своему подчиненному – директору парка культуры и отдыха им. Айни Амрулло Бокиеву. Тот ранее в интервью «АП» говорил, что это не его компетенция.

Не ответили на наши звонки и в администрации района Сомони, на территории которого находится парк.

На сегодняшний день из парка убрали останки Боки Рахимзаде, Мухаммада Осими, Камола Айни и Мукаддимы Ашрафи. Сегодня утром могила Джаббора Расулова уже была разобрана, а Бободжон Гафурова еще стоит.

Вчера о процессе перезахоронения, которые городские власти провели, не сообщив об этом родным похороненных в парке людей, сообщил родственник одного из них. «Нам сообщили из хукумата района Сомони об этом постфактум», - сказал он «АП».

Прах Бободжона Гафурова пока не перенесли Фото Asia-Plus 1 /4

Реконструкция в душанбинском парке им. Айни вызвала массу споров и противоречивых мнений в СМИ. Власти сообщили о перезахоронении родным Народного поэта Таджикистана Боки Рахимзаде, государственного деятеля Мухаммада Осими, литературоведа Камола Айни и его супруги Мукаддимы Ашрафи несколько месяцев назад. Неизвестно, знали ли об этом родственники Бободжона Гафурова и Джаббора Расулова, которых тоже постигла эта участь.

В общем, из парка будут убраны шесть могил. Могилу Героя Таджикистана, основоположника таджикской современной литературы Садриддина Айни трогать не будут. Здесь только идет реставрация мавзолея. По сообщению хукумата района Сомони, в первых числах ноября предстоит его официальное открытие с участием общественности.