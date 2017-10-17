В центре Душанбе начали сносить жилые дома, называемые в народе «дома с арками», построенные в 50-х годах прошлого столетия по проспекту Ленина (ныне проспект Рудаки).
Извещение о предстоящем сносе этих домов жильцы получили в начале августа, теперь их начинают сносить.
На месте этих домов, а также здания бывшей мэрии, Минсельхоза Таджикистана (оба уже снесены), посольства Ирана в Таджикистане будет построен парламентский комплекс.
Здание парламентского комплекса Таджикистана будет возведено на территории от перекрестка улицы Тегеран – проспекта Рудаки (площадь «Дусти») до перекрестка проспекта Рудаки с улицей Шохтемура (район гостиницы «Таджикистан»).
«Все здания, расположенные на этой территории, кроме новостроек, будут снесены, в том числе и жилые дома», - сообщал в прошлом году «АП» источник в городской администрации.
Жилой комплекс по проспекту Рудаки был построен в столице в 1950-1954 годах по проекту Николая Баранова, народного архитектора СССР, главного архитектора Ленинграда.
Он не был никогда главным архитектором Душанбе, но именно он считается создателем первого в истории города градостроительного документа – «Генеральный проект планировки Сталинабада», утвержденного 3 марта 1938 года.
По оценкам специалистов, этот жилой комплекс, благодаря трехчастной композиции с четырехэтажным корпусом в центре и двумя боковыми трехэтажными, стрельчатым аркам, воротам с чугунными решетками, являются типичными для петербургского стиля.
«У нас в стране хорошо борются с проблемами вывоза двухкопеечных монет царской России, считая их ценностью для республики, однако забывают, что здания старше 50 лет – это тоже антиквариат и историческая ценность, - говорит таджикский историк Гафур Шерматов. – Тем более жилой комплекс на проспекте Рудаки был спроектирован знаменитым архитектором Николаем Барановым. Такое небрежное отношение к этим домам вызывает только чувство глубокого расстройства».
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Гражданин 3 часа назад
Сталинские дома в Москве НЕ СНОСЯТ, а в Душанбе решили жаль. СТАЛИНСКИЕ дома лучшее, чем современные модели.
Ali_Nagorni3 часа назад
Похоже на Украину, только там всё происходит ускоренно, а у нас - тихой цапой, замедленно, будто незаметно...
Асадулло3 часа назад
Вызывает глубокое сожаление.
Bahrom_DJ3 часа назад
А почему они сначала не выплатили "копеешную" компенсацию всем жителям этих сносимых домов и начинают ставит ограду, тем самым ограничивая доступ жителей этих домов.
В законодательстве написано что только после 1 года со дня получения уведомления могут решаться вопрос о сносе дома, а тут насильно всех заставляют выселяться и брать эти копейки, на которые даже однакомнатную трудно купить и сделать в ней нормальный ремонт, еще надо тратить свои деньги на переезд, нанимать машину, грузчиков и дт, сколько расходов, это все не компенсируется, Еще требуют справки со всех инстанций что не имеешь задолженности, а это тоже деньги, просто так тебя гонят или плати деньги, это тоже большая сумма наберется. Блин тут походу из Душанбе Нью-Йорк собираются власти сделать, хорошо делайте это по нормальному если у нас в Конституции написано что РТ-это правовое государство, тогда дайте время людям на переезд 1 год, как написано в законе, и дайте поручение чтобы эти несчастные справки давали бесплатно и в короткие сроки, помогите хотя бы пенсионерам и малоимущим с переездом и оплатите все расходы и другие расходы, такие как например требуется ли ремонт в новой въезжаемой квартире, ведь у нас у большинства был отличный ремонт, многие из которых сделали его несколько месяцев назад, теперь это проблемы только жителей этих домов и властей это не интересует. Походу мы живем в государстве где интересы обычного простого человека выше чем государственные интересы, и если нарушаются права этого человека то не окажет ему помощь. Этими действиями власти делают так чтобы граждане ненавидели эти власти, потом у нас удивляются тому, откуда появляются радикалы, террористы, почему у нас случаи самоубийства, почему коррупция и дт.
Умед4 часа назад
Глубокое растройство бывает в кишечно-желудочном тракте, а то что делают со старыми домами, то это перестройка города на свой вкус.
Sherali Aymakov5 часов назад
Давно пора был их снести