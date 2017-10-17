Правительство США заявляет о возобновлении регистрации визовой лотереи Green Card - DV-2019. Все заявки, поданные в период с 3 по 10 октября, аннулированы.

Как сообщает департамент информации Посольство США в Таджикистане, в связи с техническими проблемами период регистрации для визовой лотереи DV-2019 переносится на 18 октября и продолжится до 22 ноября.

Анкеты нужно подать заново в указанные сроки. Они не будут считаться дублированными и не подлежат дисквалификации.

Все данные, введённые в программу до 18 октября 2017 года, должны быть повторно отправлены участниками для рассмотрения, отмечается в заявлении посольства США в РТ.

«Мы сожалеем о неудобствах, причинённых участникам лотереи DV-2019. Техническая проблема заключалась в невозможности должным образом определить приемлемость страны, если участник выбирал страну, которая имеет право на участие в лотереи, отличную от их места рождения, что разрешено в определенных ограниченных обстоятельствах. Это не было результатом каких-либо внешних вмешательств или попыток взлома. Однако для обеспечения справедливости и защиты целостности процесса для всех заинтересованных сторон, мы должны возобновить процесс ввода данных для текущего года (DV-2019)», - отмечают в посольстве.

Заявители могут получить доступ к электронной форме ввода данных DV (E-DV) на официальном веб-сайте E-DV, dvlottery.state.gov, в течение периода регистрации. Инструкции по лотерее DV также доступны на общедоступной веб-странице Госдепартамента по адресу usvisas.state.gov/dv/instructions.

Для желающих получить вид на жительство в США, у которых нет родственников или работодателей в стране и которые не являются беженцами, визовая лотерея – единственный доступный вариант попасть в Соединенные Штаты.

Если заявка действительна, номер оказывается выигрышным, а заявитель удовлетворяет иным требованиям для потенциальных иммигрантов, ему необходимо будет иметь свои средства для переезда в США. Участники визовой лотереи составляют небольшую долю в ежегодном потоке иммигрантов, однако она выше, чем доля других ключевых элементов программы, таких как рабочие иммиграционные визы, отмечат Голос Америки.

В 2015 фискальном году в рамках лотереи было выдано 48 097 виз, тогда как общее число иммиграционных виз составило 531 463.

Победители текущей лотереи получат визы в течение 2019 фискального года, который начнется 1 октября 2018 года и закончится 30 сентября 2019 года.

В визовой лотерее имеют право участвовать уроженцы всех стран, за исключением Бангладеш, Бразилии, Великобритании (за исключением Северной Ирландии) и ее независимых территорий, Вьетнама, Гаити, Доминиканской Республики, Канады, материкового Китая, Колумбии, Мексики, Нигерии, Пакистана, Перу, Сальвадора, Филиппин, Южной Кореи, Ямайки. Уроженцы Гонконга, Макао и Тайваня к участию допускаются.

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