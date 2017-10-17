АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 18 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

- В Душанбе состоится очередное заседание сессии нижней палаты парламента Таджикистана, на которой будет рассмотрен законопроект «О статусе столицы РТ».

- Выставка «Европа глазами таджикских фотографов» состоится в Душанбе в рамках Европейской Недели

- В индийском городе Бангалор состоится ответная встреча полуфинала Кубка АФК между командами «Бенгалуру» (Индия) – «Истиклол» (Таджикистан). Первый матч в Гиссаре был в пользу таджикских футболистов – 1:0.

- В Загребе (Хорватия) стартует юношеский чемпионат мира по дзюдо. Состав сборной Таджикистана: Сухроб Бокиев (-60 кг), Сомон Махмадбеков, Мухаммадрахим Сарахонов (-66 кг), Хайёмиддин Джабборов, Эрадж Абдуллоев (-73 кг), Рахматуллобек Фарходов, Джахонгир Маджидов (-81 кг), Ходжимашраб Рахмонов (-90 кг), Темур Рахимов (-100 кг), Шакармамад Мирмамадов (+100 кг).

- В Шанхае (Китай) продолжается чемпионат Азии по гребле на байдарке и каноэ. Состав сборной Таджикистана: Шахриёр Даминов, Нурмухаммади Тохир, Зоирджон Набиев, Абдурахмон Абдурахимов, Зумрад Пирназарова.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 18 ОКТЯБРЯ

1922 - Основана британская радиовещательная компания BBC.

1996 - Завершена реконструкция взлетно-посадочной полосы Душанбинского аэропорта.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 18 ОКТЯБРЯ

1918-1990 года – родился актер и режиссер, Заслуженный артист Таджикистана Саъдулло Каримов.

1962 года – родился директор Таможенной службы при правительстве РТ Фаттох Саидов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 18 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области – Облачно, кратковременный дождь, местами сильный (ночью выше 2500м с переходом в мокрый снег). Ветер западный 3-8, местами усиление до 18-23 м/с. Температура: в долинах ночью 5-10 тепла, днем 13-18 тепла, в горах ночью -1+4, днем 5-10 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление 18-23 м/с, с пыльной бурей и мглой. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 19-24 тепла, в предгорьях ночью 5-10 тепла, днем 11-16 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 3-8 тепла, днем 18-23 тепла, по ВГБАО ночью 2-7 мороза, днем 6-11 тепла.

По районам республиканского подчинения – Облачно, местами кратковременный дождь (ночью выше 3000м снег). Ветер западный 3-8, местами усиление до 12-17 м/с, мгла. Температура: в долинах ночью 6-11 тепла, днем 17-22 тепла, в горах ночью 4-9 тепла, днем 12-17 тепла.

По городу Худжанд – Облачно, кратковременный дождь. Ветер западный 3-8, временами усиление до 17-22 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 14-16 тепла.

По городу Курган-тюбе – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8, усиление до 13-18 м/с, мгла. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 20-22 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 20-22 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер западный 2-7, временами усиление до 10-15 м/с, мгла. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 19-21 тепла.