Бывший губернатор Одесской области потребовал отставки президента Украины Петра Порошенко, выступая на митинге у здания Верховной Рады, сообщает Медуза со ссылкой на телеканал 112 Украина .

«Пока есть Порошенко — нет прогресса, нет борьбы с коррупцией. Пока есть Порошенко — будет нищета <…> Я призываю киевлян после работы присоединиться к нам <…> Порошенко надо подумать, чтобы уйти со своей должности», — заявил Саакашвили.

По оценкам полиции, в акции у Верховной Рады принимают участие до шести тысяч человек. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.

Спикер украинского парламента Андрей Парубий пообещал на заседании, что депутаты рассмотрят законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности и изменении избирательной системы.

Михаил Саакашвили занимал пост губернатора Одесской области в 2015–2016 годах. Он ушел с этой должности из-за конфликта с Петром Порошенко, уехал с Украины и был лишен украинского гражданства. В начале сентября 2017 года Саакашвили вернулся в страну: в окружении своих сторонников он прорвался через границу Польши с Украиной.