Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров продолжает делиться своими впечатлениями от визита в Узбекистан на своей странице в Instagram. Как оказалось, на улицах Ташкента у Кадырова произошла "совершенно неожиданная встреча".

​"По милости Всевышнего Аллаха я по приглашению президента Узбекистана посетил Ташкент. С этим городом связаны годы учебы моего дорогого отца, первого президента ЧР, героя России Ахмат-Хаджи Кадырова в Исламском институте имени имама Аль-Бухари. Я совершил молитву в мечети комплекса Хазрати-имам, являющегося частью Центра исламской цивилизации. Мне очень понравилось, что большая мечеть практически была заполнена", — отметил Кадыров в своем Инстаграме.

По его словам, в Ташкенте сбылась и мечта его жизни — увидеть Священный Коран Халифа Османа. Как известно, заметил глава Чечни, он обагрен кровью Османа, и считается самой древней рукописью Корана.

"Я также выполнил долг перед памятью ректора Ташкентского Исламского института и учителя Ахмата-Хаджи, великого исламского ученого и мыслителя, первого муфтия современного Узбекистана Шейха Мухаммад Садык Мухаммад Юсуфа, посетив его могилу в Ташкенте. Шейх был близким другом нашей семьи и чеченского народа. По воле Всевышнего Аллаха в марте 2015 года Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф оставил этот Грешный мир, чтобы отправиться в Праведный мир, где его ждали Сады Вечного Рая", — рассказал он.

Во время прогулки по столице Узбекистана у Кадырова произошла интересная встреча.

"На улице Ташкента у меня произошла совершенно неожиданная встреча. Я услышал, что незнакомая женщина зовет меня по имени. Сразу же остановился, подошел к ней. Оказывается, она чеченка. Родилась и живет в Ташкенте. Меня приятно удивило, что родная мать передала ей язык предков, сделала все, чтобы она отлично знала его", — написал он.

Вчера Рамзан Кадыров встретился с узбекским лидером Шавкатом Мирзиёевым, сегодня глава Чечни намерен посетить Бухару и Самарканд.