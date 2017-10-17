В Интернете появилось видео, на котором таджикский чиновник, находясь во дворе мечети, матом оскорбляет прихожан, требуя ее закрытия. С чиновником разбирались органы, а мечеть уже успели закрыть…

На видео, выложенном в Youtube 8 октября, видно, как некий чиновник входит во двор мечети и начинает угрожать прихожанам, при этом он матерится.

Обращаясь к одному из мужчин, вступившему с ним в спор по поводу закрытия мечети, чиновник выкрикивает: «Еще раз заставишь меня нервничать, всех вас в…бу!»

Другой прихожанин, обращаясь к чиновнику, говорит: «А если я расскажу об этом властям? Скажу, что пришел и вот такими словами оскорбил всю махаллю? Ты ответишь за свои слова?», на что тот отвечает: «Да, отвечу! Закройте мечеть, иначе всех вас в…! И вашего муллу тоже в…! Я вас предупреждаю уже 6-й месяц».

Прихожане в самом видеоролике говорят, что обратятся к властям с жалобой на него.

В ответ чиновник заявляет: «Идите, жалуйтесь куда хотите! Всех вас объявлю салафитами!»

Скриншот с видео, на котором таджикский чиновник, находясь во дворе мечети, матом оскорбляет прихожан.

Позже выяснилось, что это Шокирджон Холдоров - главный специалист отдела регулирования традиций и обрядов джамоата Чоряккорон района Рудаки. А инцидент произошел в мечети села Мехробод указанного джамоата.

В минувший четверг корреспонденты «АП» выехали в данный сельсовет.

Прихожане мечети: Аллах ему судья!

Село Мехробод находится в западном пригороде Душанбе, в джамоате Чоряккорон. Сюда в 2004 году были переселены жители кишлака Киблаи.

- Нас переселили сюда из-за угрозы оползня. Сейчас в кишлаке Мехробод живет около 200 семей, - рассказывают жители села. - А мечеть построили всем миром четыре года назад. Сейчас вот после того случая мечеть закрыли и опечатали.

По их словам, все, что было показано на видео, происходили в мечети «Мухаммадикром» этого села.

- 7 октября, когда мы выходили из мечети после предзакатного намаза аср, подъехал Шокир Холдоров и тут же начал оскорблять нас, - рассказывают прихожане мечети. – От него пахло спиртным. Холдоров бесцеремонно, в обуви, зашел в помещение, где мы молимся, а на наше замечание ответил: «Я забил на вас». Затем он продолжил оскорблять нас во дворе мечети. Повторить все то, что он говорил, язык не повернется, но вы сами, наверное, все видели и слышали, когда смотрели видео. Аллах ему судья!

«Мы имеем сертификат и разрешение хукумата района, выданное в августе 2015 года», - говорят прихожане мечети.

По словам жителей села, Шокир Холдоров требовал закрыть мечеть.

- Но мы имеем сертификат и разрешение хукумата района, выданное в августе 2015 года. Весь этот период регулярно платим все налоги. А после того инцидента, вместо того чтобы наказать Холдорова, пришли и опечатали мечеть. Говорят, не все документы собраны. Но если даже так, как может человек, представляющий власть, вот таким образом обращаться с людьми?! - возмущаются сельчане.

Мы попытались узнать в Комитете по делам религии, на каком основании на самом деле была закрыта мечеть, но на момент выхода газеты, нам не удалось получить комментарии, в Комитете отметили, что сообщат нам об этом позже...

…В джамоате Чоряккорон, куда мы заехали после встречи с жителями Мехробода, сообщили, что Шокирджон Холдоров работает здесь с 2015 года.

- Конечно, все мы в недоумении от случившегося. После того инцидента Холдорова вызвали на допрос правоохранительные органы. С тех пор он не появлялся на работе, - говорит зампред джамоата Шахло Махмудова. – Как нам сообщили в хукумате района Рудаки, Холдоров опровергает сообщения о том, что во время инцидента находился в нетрезвом состоянии, и утверждает, что в тот момент не смог овладеть собой. Действительно, он по природе очень резкий человек.

Между тем в понедельник, 16 октября Шокир Холдоров в беседе с Радио Озоди сообщил, что три дня провел в СИЗО ОВД района Рудаки, заплатил штраф в размере 500 сомони и вернулся к работе.

По его словам, он требовал у прихожан больше не совершить намаз в этой мечети, так как она является неофициальной. «Я им сказал, что для деятельности мечети не достаточно иметь сертификат и разрешение хукумата района. Необходимо получить разрешение министерства культуры. Но они в ответ заявили: «Иди занимайся своими делами. У тебя своя дорога, у нас своя!» Эти слова вывели меня из себя, я совершенно потерял контроль над собой... Я уже извинился за свое поведение. Вчера я сказал председателю села Мехробод, "иди и скажи прихожанам – я хочу просить у них прошение».

Однако Сияршо Саидахмадов, глава села Мехробод заявил Радио Озоди, что прихожан мечети считают наказание слишком мягким. «Люди до сих пор не успокоились, они его никогда не простят», - сказал он.

Нет разрешения – нет мечети…

Между тем инциденты, связанные с закрытием мечетей, происходят не первый год. И почти всегда наблюдается одна и та же картина: прихожане говорят, что имеют разрешительные документы, а власти это опровергают.

В 80-х и начале 90-х годов власти разрешили гражданам по месту жительства строить так называемые «джойи джамъияти» (общественные места) и использовать их и для исполнения коллективных религиозных обрядов. Деньги на это дело собирали сами жители улиц, сами же в основном и строили.

По словам жителя Душанбе Абдусалима Ходжаева, в этих «общественных местах» проводились различные мероприятия жителей – свадьбы, поминки.

- В остальное время в них люди совершали коллективный намаз. По сути, это были мечети. Но уже с начала 2000-х время от времени начали проводить проверки данных объектов, некоторые из них начали закрывать.

В 2009 году в Таджикистане вступил в силу новый закон «О свободе совести и религиозных объединениях», который вызвал неоднозначную реакцию среди верующих. Закон обстоятельно перечисляет разрешенные формы религиозных объединений. Однако в статье 10 Закона ничего не сказано о так называемых «джойи джамъияти», тем самым они были поставлены вне закона.

Именно это обстоятельство в дальнейшем стало причиной того, что большинство «общественных мест», используемых как мечети, стали повсеместно закрываться.

​​​​​​​Палка о двух концах

- Хотя мы живем в светской стране, более 90 процентов жителей республики – мусульмане, - напоминает житель района Рудаки Абдулло Махмадалиев. - Многие из них хотят совершать богослужения в мечетях, и имеют на это право. Вместо того чтобы каждый раз напоминать, как мало было мечетей при коммунистах и как много их сейчас, тут бы просто вместе обсудить и решить вопрос по справедливости. Есть необходимость открыть мечеть в местности – помочь людям в этом, а не препятствовать. Конечно же, требовать с них порядок, чистоту и, главное, недопущения радикалистских бесед. Мечеть ведь еще и место воспитания. Особенно молодежи. Сами видите, что им сейчас дает улица.

Между тем некоторые эксперты склоняются к тому, что закрытие мечетей, медресе под различными предлогами – это продолжение действий властей в их стремлении уменьшить роль ислама в жизни граждан страны. В связи с этим в последнее время официальные лица все чаще упоминают о возможных угрозах со стороны исламских экстремистов.

В этой обстановке, в целом поддерживая стремление властей республики к предотвращению терроризма и экстремизма, многие международные правозащитные организации призывают власти Таджикистана соблюдать баланс между борьбой против этих негативных явлений и обеспечением прав человека в стране, в частности религиозных прав граждан.

- Если радикализм и экстремизм имеют политическую природу и черпают свои силы из социально-экономических и политических проблем в государстве, то тогда возникает вопрос целесообразности предпринимаемых властями мер по предупреждению радикализма, - рассуждает в своей статье, написанной для CABAR.asia, Замира Исакова, эксперт по вопросам безопасности. - Не становятся ли эти же меры невольными катализаторами еще большего роста недовольства и социальной несправедливости и, как следствие, радикализации общества?

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