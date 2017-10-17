Задержанные ФСБ и МВД подозреваемые в причастности к деятельности «Исламского государства» готовили взрыв на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале 6 июля. Об этом со ссылкой на два неназванных источника пишет РБК.

Для подрыва, как утверждается, были заготовлены три самодельных взрывных устройства. Почему теракт не был приведен в исполнение, источники РБК не пояснили.

Помимо этого, по словам собеседников издания, задержанные Габибула Халдузов (предполагаемый главарь ячейки ИГ), Самир Ибрагимов и Хидирнеби Казуев хотели с ножами и топором напасть на полицейских в махачкалинском парке имени 50-летия Октября. От этого нападения они, как утверждают источники РБК, также отказались.

О задержании четырех членов «спящей ячейки» Национальный антитеррористический комитет отчитался 14 октября. Задержания проходили в Махачкале и Москве, в двух тайниках нашли три готовых к применению бомбы.

На опубликованном видео задержания у подозреваемых нашли только топор и ножи. Там слышны звуки выстрелов, но кто и зачем стрелял — неизвестно. О ранении сотрудников правоохранительных органов или задержанных ничего не сообщалось. В ходе допроса подозреваемые рассказали, что научились готовить «коктейль Молотова» по роликам в ютьюбе.