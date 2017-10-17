Национальная сборная Таджикистана по футзалу под руководством главного тренера Хусейна Шодиева завоевала путевку в финальную часть чемпионата Азии-2018. В матче отборочного раунда Южной и Центральной зоны в группе «В» таджикские футзалисты 16 октября в непростом поединке переиграли крепкую команду Афганистана со счетом 4:3. Благодаря этой виктории сборная страны досрочно обеспечила себе место в финальной части чемпионата Азии, которая в следующем году пройдет в китайском Тайбэе, сообщает ФФТ.

Отборочный турнир чемпионата по футзалу в Южной и Центральной зоне проходит в иранском городе Тебриз. В рамках второго тура в группе «В» наши футзалисты встретились с командой Афганистана. Счет в игре был открыт уже на 3-й минуте. После прострела в исполнении Файзали Сардорова игрок афганской сборной Акбар Каземи срезал мяч в свои ворота. Спустя шесть минут соперник смог восстановить паритет. Однако буквально уже в следующей атаке сборная Таджикистана вновь вышла вперед. Отличился Шавкат Халимов. На 14-й минуте сборная Афганистана благодаря усилиям Мохсена Резаи восстановила паритет. При счете 2:2 команды ушли на перерыв.

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Вторая двадцатиминутка прошла не менее интересно, чем первая. На второй минуте второго тайма за грубый фол на Файзали Сардорове капитан сборной Афганистана Мехди Хашеми увидел перед собой вторую желтую за матч, которая автоматически превратилась в красную. Наши футзалисты, имея численное преимущество в течение двух минут в начале второго тайма, не смогли реализовать моменты, хотя их было достаточно. Надо признать, что хороший матч провел наш голкипер Фируз Бекмуродов, сделав несколько суперсейвов, казалось, в безнадежных ситуациях.

И все-таки в конце поединка наша команда смогла вырвать победу. Сначала в нужный момент в нужном месте оказался Дилшод Саломов, а затем Некруз Алимахмадов, совершив перехват в центре поля, отправил мяч в пустые ворота. Все что удалось футзалистам Афганистана во втором тайме – сократить счет до минимума за секунду до конца матча.

Таким образом, одержав трудовую и заслуженную победу, национальная сборная Таджикистана, независимо от исхода матча против Ирана, досрочно вышла в финальную часть чемпионата Азии, с чем мы ее и поздравляем!

Во вторник, 17 октября, в заключительном туре отборочного раунда наши футзалисты сыграют с хозяином группы, действующим чемпионом Азии сборной Ирана. Игра пройдет в спорткомплексе Пур Шарифи в Тебризе и начнется в 19:00 часов по местному времени (20:30 – по душанбинскому).

Также отметим, что из группы «А» по итогам двух сыгранных туров досрочно в финальную часть чемпионата Азии-2018 пробились сборные Узбекистана и Кыргызстана, набравшие по шесть очков. Во вторник эти команды в очной встрече определят победителя квартета «А».

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