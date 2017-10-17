Юрий Волков и Фарход Калонов - президент MCC Ирбис. Фарход рассказал о том, как в 2015 "Ночные волки" тепло принимали таджикских байкеров в Севастополе.

Мотоклуб «Ночные Волки» и «Федерация Мототуризма России» с 1 октября по 4 ноября проводят мотоциклетную экспедицию «Загадочная Азия» по странам Средней Азии. Всего байкеры проедут 11 тысяч километров. И сегодня они уже в Душанбе.

Маршрут экспедиции: Кахастан – Киргизия – Узбекистан – Таджикстан – Туркменистан, с посещением городов: Москва – Астана – Алматы – Бишкек – Ош – Душанбе – Самарканд – Бухара – Ашхабад – Актау – Астрахань – Москва.

Общее расстояние маршрута - 11 000 километров.

Пилоты экспедиции: заслуженный путешественник России - Юрий Волков и пилот Юрий Гончар пройдут по просторам стран Средней Азии, на мотоциклах более 6 тысяч километров. Экспедиция финиширует в Москве, 4 ноября 2017 года, в День народного единства, символизируя тем самым дружбу народов постсоветского пространства.

Сегодня именитые байкеры встретились с журналистами в Российском центре сотрудничества и рассказали о себе.

Юрий Волков - за плечами более 60 экспедиций (84 страны). Путешествует не только на байке. Однажды ему довелось покорить 6 морей на старинной ладье. Он впервые в Таджикистане.

Перед отправлением байкеры получили благословение от отца Федора Конюхова, который дал Волкову несколько икон и попросил передавать их в русские церкви тех городов, которые они будут проезжать.

Сегодня одна такая икона была передана в Свято-Никольский Собор г. Душанбе. Епископ Душанбинский и Таджикистанский Владыка Питирим благословил путешественников и по их просьбе дал им святой воды. Вода нужна для отца Конюхова, он выстроил часовню и выкопал рядом колодец, и сейчас наполняет его святой водой со всех уголков мира.

Фото Asia-Plus

После путешественники вместе с руководителем Россотрудничества возложили цветы на могилы неизвестных солдат на православном кладбище Душанбе.

Цели экспедиции: Развитие международных отношений Российской Федерации, укрепление добрососедских отношений со странами бывшего Советского Союза, развитие положительного имиджа российского человека, поддержка соотечественников за рубежом, а также популяризация мотоциклетного туризма и здорового образа жизни.