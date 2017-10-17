Вклад таджикских трудовых мигрантов в прошлогоднем объеме ВВП России оценили в размере почти 1 триллиона рублей (более 17 миллиардов долларов).

«Вклад трудовых мигрантов из Таджикистана в валовом внутреннем продукте (ВВП) России за 2016 год  составил около 1 триллиона рублей или 1,2% ВВП России», - говорится в исследовании управления анализа социальных проблем Центра стратегических исследований при президенте РТ.

14:48 16 октября

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Авторами исследования установлено, что средняя заработная плата международных трудовых мигрантов является ниже среднемесячной номинальной начисленной заработной платы граждан России на 20-25%, что свидетельствует об отсутствии значительного влияния на уровень оплаты местного населения.

В ЦСИ отмечают, что результаты и выводы проведенного исследования могут быть использованы органами власти Таджикистана и России при обосновании и проведении миграционной политики, в подготовке предложений по дальнейшему совершенствованию механизмов интеграции в рамках СНГ и других интеграционных процессах в этом регионе.

Результаты исследования были озвучены в ходе семинара на тему «Влияния международной трудовой миграции на социально-экономическое развитие России», состоявшегося в конце прошлой неделе в Душанбе.

Согласно различным данным, на территории России находится более 1 миллиона граждан Таджикистана.

В прошлом году таджикские мигранты отправили из России на родину около 2 миллиардов долларов. Это соответствует почти трети ВВП Таджикистана в 2016 году.

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