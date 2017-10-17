Избранный президент Кыргызстана начинал свою карьеру учителем, зооинженером и инструктором. О его пути к креслу главы страны читайте в материале Informburo.kz.

26 лет назад Кыргызстан стал независимым, но по иронии судьбы в этом году власть над страной впервые будет передана добровольно. Вопреки опасениям, вчерашние выборы прошли достаточно мирно, ознаменовавшись лишь мелкими провокациями и сбоем техники. И буквально через час после закрытия последнего избирательного участка был объявлен результат: по итогам подсчёта 97% бюллетеней уверенную победу одержал бывший премьер-министр Кыргызстана, провластный кандидат Сооронбай Жээнбеков.

Биография избранного президента

Сооронбай Жээнбеков родился в небольшом селе Кара-Кульджа Кара-Кульджинского района Ошской области в 1958 году. В 1983 году он закончил Кыргызский сельскохозяйственный институт им. Скрябина по специальности "зооинженер". Во время учёбы год отработал в школе – работал учителем русского языка и литературы. После получения вузовского диплома пошёл работать по специальности – зооинженером в совхозе с оригинальным названием "Совет". Там проработал пять лет, а в 1988 году, в возрасте 30 лет решил податься в политику.

В Кыргызстане велика сила родственных кланов, так называемых родов. Наверное, поэтому в своей автобиографии Сооронбай Жээнбеков всегда подчёркивает, что происходит из адигине (один из древнейших кыргызских родов), из самой главной его ветви – жору. В Кыргызстане, где уважение к родовым корням находится где-то на уровне государственной религии, происхождение Сооронбая Жээнбекова добавляет ему жирный плюс к авторитету.

Так называемый клан Жээнбековых (в Кыргызстане это не оскорбление) – один из наиболее влиятельных на юге Кыргызстана. Отец избранного президента воевал на фронтах Великой Отечественной, а после занимал руководящие посты в Ошской области и воспитывал десятерых детей.

Сооронбай – третий сын в многодетной семье. Старший – Канторо Жээнбеков – занимался наукой и был далёк от политики, скончался недавно в возрасте 69 лет. Он был доктором наук, профессором и президентом Джалал-Абадского университета экономики и предпринимательства. Второй сын – Жусупбек Шарипов (он по традиции взял фамилию по имени отца) – работает послом в Кувейте (ещё в Саудовской Аравии, Египте и Катаре).

Фото с сайта jeenbekov2017.kg

Младший брат избранного президента Асылбек Жээнбеков (сейчас ему 54 года) был спикером Жогорку Кенеша V созыва, сейчас остался депутатом от фракции СДПК. Из-за того что Сооронбай в 2016 году стал премьером, Жээнбекову-младшему пришлось расстаться с креслом торага. На своем посту Асылбек прославился тем, что создал намазкану в здании парламента. Несмотря на то, что он не самый старший в клане, считается самым влиятельным.

Пятый брат – Жыргалбек Жээнбеков – живёт на малой родине и является директором лесного хозяйства. Самый младший и ныне покойный Искендер Жээнбеков считался хорошим юристом – в 28 лет он уже был прокурором Ошской области. Также у новоиспечённого президента есть две сестры.

Примечательно, что в открытых источниках нет практически никакой информации о женщинах клана – дочерях, жёнах, сёстрах, матерях мужчин с громкими именами. О жене Сооронбая Жээнбекова известно только то, что её зовут Айгуль и она родила политику двоих детей – сына и дочь.

Избранный президент не любит общаться с прессой, не афиширует личную жизнь, добиться у него интервью – большая победа для журналиста.

Путь к креслу главы государства

Сооронбай Жээнбеков – один из основателей Социал-демократической партии (СДПК), чьим лидером является пока ещё действующий президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. Поэтому его и называли провластным кандидатом, а соперники утверждают что победы на выборах он добился благодаря Алмазбеку Атамбаеву.

У Сооронбая Жээнбекова есть личный ютуб-канал, который так и называется: Сооронбай Жээнбеков. У него 1 247 подписчиков, его видеоролики (в основном о его политической деятельности) набирают до трёх тысяч просмотров.

А начинал Сооронбай Жээнбеков, как и многие лидеры его поколения, с районного комитета Коммунистической партии Киргизии. Далее – секретарь парткома, директор совхоза, председатель правления колхоза, – и всё это в родной Ошской области. А в неспокойном 1995 году Сооронбай Жээнбеков ушёл в большую политику, став депутатом Жогорку Кенеша. Пять лет с 2000 по 2005 год отработал заместителем спикера, в это же время закончил экономический факультет Кыргызского аграрного университета по специальности "бухгалтер".

В 2007 году Жээнбекова назначили на должность министра сельского хозяйства КР. Будучи министром сельского хозяйства, Жээнбеков советовал фермерам объединяться в кооперативы. Он призывал крестьян не ждать помощи от государства, а полагаться на свои силы.

После событий 2010-го он ушёл на пост губернатора Оша, где пробыл два года, а затем возглавил уже всю Ошскую область. Во время событий 7 апреля 2010 года братья Жээнбековы, рискуя не только карьерами, но и жизнями, лично принимали участие в митингах в Оше.

В 2015-м карьера будущего президента круто пошла в гору: он возглавил Государственную кадровую службу Кыргызской Республики. В 2016-м несколько месяцев поработал первым заместителем аппарата президента КР, а затем был назначен премьер-министром страны. Когда кандидатуру Жээнбекова на пост главы кабмина утверждали в парламенте, он заявил, что ему "даже не снилось, что он станет премьер-министром".

В августе 2017 года Сооронбай Жээнбеков сложил с себя полномочия министра и подал заявку на участие в выборах президента Кыргызстана. Во время агитационного периода он однажды сказал журналистам: "Если я стану президентом, то моей семьёй станет мой многонациональный народ Кыргызстана".

15 октября он стал избранным президентом Кыргызстана.

Чем владеет семья Сооронбая Жээнбекова

Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в 2015 году в качестве директора ГКС заработал 476 тысяч сомов. А вот в 2016 году, сменив три должности, заработал уже почти вдвое больше – 870 тысяч и 1 сом.

По данным Государственной кадровой службы, Жээнбеков владеет домом в 160 квадратных метров, сараем, дачным домом (60 м2), земельными участками сельхозназначения площадью 48,04 га, домом с хозпостройками, многолетними насаждениями на более чем 5 000 соток (яблоневый сад на 1 700 стволов и две тысячи тополей), а также торговым павильоном и вагоном-домиком. Из движимого имущества Жээнбеков указал трактор МТЗ-80. Графа "Расходы" в декларации главы правительства осталась незаполненной.

Супруга Жээнбекова указала, что её доходы в прошлом году составили 3 млн 600 тысяч сомов, также не указав расходы. В декларации отмечено, что она владеет квартирой в 64 квадратных метра, двумя пастбищами в 66,6 гектара и земельным участком сельхозназначения в 10 гектаров.

Сайт kaktus.media публиковал данные о доходе двух самых влиятельных братьев Сооронбая. Но только за 2015 год.

Бывший глава Жогорку Кенеша Асылбек Жээнбеков в 2015 году заработал 2 млн 158 тысяч 312 сомов, ближайшие родственники получили в качестве доходов 348 тысяч 23 сома. Экс-спикер владеет: домом площадью 1,5 тысячи м2, зданиями и сооружениями площадью 12 тысяч 700 м2, кафе-рестораном площадью 3,5 тысячи м2, пашнями площадью 9 тысяч м2.

Жена и дочь Сооронбая Жээнбекова Фото Акипресс

Кроме того, бывший спикер обладает долями в уставном капитале сразу нескольких хозяйствующих субъектов (все доли переданы в доверительное управление): здания на земельном участке ОсОО – 47,6%, кафе-ресторан, здание, сооружение на земельном участке ОсОО (передано в доверительное управление) – 19,1% и 33,3%, акции АО (не уточняется, какого) – 91,52%; животные и пчелосемьи – 100%. В декларации-2015 Асылбек Жээнбеков не указал площадь владений. Эта информация совпадает с отчётами прошлых лет.

Их третий брат также отчитывается в декларациях, потому что работает послом. Он указал, что в 2015 году заработал 50 тысяч 621 доллар. Интересный момент заключается в том, что Жусупбек Шарипов, находясь всё время за рубежом, умудрился заработать 1 млн 79 тысяч сомов на реализации скота. Близкие родственники посла заработали 12 тысяч 614 долларов. Из недвижимости в активе Шарипова значатся только 50% от квартиры площадью в 71 м2. У родственников посла есть квартира в 52,1 м2.

В каких скандалах замечен избранный президент Кыргызстана

В 2012 году в кыргызстанских СМИ появилось обращение отдельных жителей Кара-Кульджинского района, которые пожаловались, что клан Жээнбековых безраздельно властвует в регионе. В сообщении говорилось, что нужно остановить этот беспредел.

Страшные июньские события 2010 года на юге произошли в тот период, когда Сооронбай Жээнбеков был губернатором в Оше. Некоторые СМИ даже обвинили Жээнбекова в том, что он якобы присвоил три миллиона долларов, выделенные на восстановление юга. Настаивал на этой версии экс-начальник УВД Ошской области Абдылда Капаров. Капаров также обвинял Сооронбая и Асылбека Жээнбековых в том, что они пытались раздавать оружие на юге страны. В результате Жээнбеков-старший подал на бывшего главного милиционера области в суд и выиграл дело.

Также фраза Жээнбекова "Чык эшикке" ("Выйди вон!"), произнесённая 20 июня на заседании, посвященном теме ликвидации последствий ЧС в Чон-Алайском и Кадамджайском районах, где произошли землетрясения, стала интернет-мемом. На вопрос Жээнбекова глава "Госстроя" Алмазбек Абдыкаров не смог ответить. Жээнбеков выставил его за дверь.