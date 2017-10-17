В субботу в Душанбе на площади 800-летия Москвы прошел концерт европейской и национальной музыки. Несмотря на прохладный вечер, народу здесь собралось очень много.

Вместо заявленных двух часов, живой музыкой можно было насладиться почти три часа. Душанбинцев и гостей столицы в этот вечер радовали Парвин Юсуфи, Шириншо, группы «Шамс», «Зафар», «Вэст» и «Dance Group» и, конечно же, Далер Назаров.

Концерт стал завершающим мероприятием Европейской недели, проводимой представительством Европейского Союза в Таджикистане.