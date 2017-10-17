В Туркменистане родители начали забирать своих детей из детских садов после того, как ежемесячная плата за них выросла в десять раз. Заведующие обеспокоены, что это приведет к сокращениям персонала, сообщает «Хроника Туркменистана».

По данным издания, чтобы поднять посещаемость хотя бы на бумаге, воспитателей и нянечек обязали платить за чужих детей (по два ребенка на каждую), угрожая в случае отказа закрыть детский сад. Некоторые педагоги пытаются договориться об оплате пополам с родителями. В скольких учреждениях это практикуется, в сообщении не указано.

Об увеличении платы за детские сады объявили 9 октября. До этого месячная плата составляла 8 манатов, теперь она выросла в 10 раз – до 80 манатов ($23 по официальному курсу). Для семей с тремя и более детьми – до 40 манатов (11$) за ребенка, и до 10 манатов (2,5$) для матерей одиночек.

Эта новость спровоцировала стихийную акцию протестав Дашогузе (город на северо-востоке страны). Десятого октября протестующие, около 200 человек, собрались у здания городской администрации. Большинство составляли женщины, многие из которых пришли с детьми. Как передает «Азатлык» (региональная служба Радио «Свобода»), аналогичная акция прошла в Болдумсазском районе, где несколько десятков недовольных родителей пришли в районную администрацию. По информации источника «Азатлыка», официальные лица сообщили собравшимся, что плата за детей повысилась из-за отмены льгот для детских садов на воду, газ и электричество.

Из-за недовольства местных жителей власти решили на время закрыть все восемь детских садов района. В качестве альтернативы они предложили составить список родителей, которые смогут платить за детей, и для них вернуть в эксплуатацию несколько детских садов. Со слов источника, после этого заявления те родители, для кого новые расценки оказались «неподъемными», затеяли драку. «Они настаивали на том, что государство Туркменистан обязано давать своим детям бесплатное образование», - добавил он.

Как уточняет «Хроника Туркменистана», эти акции протеста пока не принесли каких-либо результатов, местные власти заявляют всем недовольным, что решение было принято «на самом верху». Вместе с тем, по данным источников издания, уже обсуждается введение оплаты в спецшколах (физико-математические, языковые и прочие) со следующего года. В редакцию издания также поступает много сообщений от читателей, обеспокоенных слухами о том, что плата будет введена и в общеобразовательных школах – по 100 манатов (28,5$) за каждого ребенка. Однако данная информация пока не подтверждается.

Туркменистан испытывает определенные экономические трудности в связи с падением на мировом рынке цен на нефть. Минувшим летом президент Гурбангулы Бердымухамедов назвал действующую систему социальных льгот для жителей республики неэффективной и поручил ее отменить. Закон о предоставлении населению в бесплатное пользование электроэнергии, газа, соли и воды (на весь этот перечень установлены лимиты) был принят в Туркменистане в 1993 году.