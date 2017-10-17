Гражданка Таджикистана, приговоренная к депортации, четыре года вместе со своими детьми скрывалась от полиции на свалке в Челябинской области, сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

"Еще в 2013 году суд постановил выдворить из России Малахат Ч. и ее троих детей за нарушение миграционного законодательства. Но женщина, воспользовавшись снисхождением суда, который не отправил ее с детьми в спецприемник, а разрешил дожидаться выдворения на привычном месте — в лачугах у железной дороги, исчезла", — говорится в сообщении.

Попытки найти уроженку Таджикистана по горячим следам не дали результата, "ее соотечественники хранили обет молчания". В результате в 2014 году женщина и ее дети были объявлены в розыск. Их нашли только в сентябре этого года — на полигоне для бытовых отходов под городом Еманжелинском Челябинской области.

с сайта u24.ru

Вместо четырех мигрантов обнаружили десятерых.

"В первоначальный список на выдворение не попали трое старших детей Малахат, которые во время рейда полиции "работали" в другом месте. К тому же за это время мама и ее старшая дочь родили в общей сложности троих детей: одного — Малахат и двоих — ее дочь Бибисоро. Для выявления всех членов семьи — двух мам и детей судебным приставам по исполнительному розыску пришлось «прошерстить» все палатки обитателей свалки", — уточняют в ведомстве.

с сайта u24.ru

Семью поместили в спецприемник для административно задержанных иностранных граждан, а затем их доставили в суд Челябинска, который постановил выдворить всех.

Приставы выяснили, что у взрослых женщин документы просрочены, а у детей, рожденных в России, их вовсе нет. После решения этих вопросов по решению суда всех десятерых отправят на родину, сообщает сайт u24.ru.