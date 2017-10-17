Глава Чечни Рамзан Кадыров сегодня прибыл в Узбекистан с двухдневной рабочей поездкой. Частный самолет чеченского лидера сел в международном аэропорту имени Ислама Каримова сегодня около 10 утра.

В рамках визита в Узбекистан Рамзан Кадыров проведет встречу с Президентом Шавкатом Мирзиёевым. Стороны планируют обсудить вопросы культурно-духовного и экономического сотрудничества, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник. Официальной информацией РИА Новости пока не располагает.

Рамзан Кадыров посетит ряд исламских памятников в Ташкенте, Самарканде и в Бухаре.

В Ташкенте Кадыров также планирует посетить исламский религиозный комплекс Хазрати-Имам, место захоронения известного богослова Узбекистана шейха Мухаммада Садыка Мухаммада Юсуфа. Богослов был преподавателем и стал близким другом его отца, президента Чеченской республики Ахмата Кадырова, в годы учебы в Ташкентском исламском институте.

Глава Чечни посетит завод по переработке овощей и фруктов в Узбекистане и ознакомится с перспективными совместными проектами.