Министерство сельского хозяйства Казахстана ввело ограничения на ввоз молока и молочных продуктов из молокоперерабатывающих предприятий Киргизии, передает ИА Новости-Казахстан.

«Со среды, 3 октября 2012 года, комитет ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза Казахстана ввел ограничения на ввоз молока и молочных продуктов из кыргызских молокоперерабатывающих предприятий: ОАО «Ак-Сут», ОсОО «Кант-Сут», ОАО «Бишкек-Сут», ЗАО «Урсус», ОсОО «Умут и К», ОсОО «Шин-Лайн», ИП «Тууганбаев», ЗАО «Талас-Сут», ОсОО «Елимай» и ЗАО «Сут-Булак», - говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, ограничения введены в связи с не представлением ветеринарной службой Республики Кыргызстан полной информации для объективной оценки сложившейся эпизоотической ситуации, подтверждающей благополучие территории по ящуру, где расположены киргизские перерабатывающие предприятия, пишет издание.

В связи с этим, приостановлены действия всех ранее выданных разрешений на молочную продукцию в Республику Казахстан из данных предприятий.