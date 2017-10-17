Парвиз Пулоди сыграл майора комитета национальной безопасности Афганистана в фильме "Операция "Мухаббат" вместе с Дмитрием Марьяновым, ушедшим из жизни сегодня утром.

Сегодня, 16 октября, отмечается День таджикского кино и мы решили отнестись к этой дате нетрадиционно, и рассказать, как обычно, не о картинах отечественного производства, а о таджикских актерах, которые в настоящее время востребованы в зарубежных кинопроектах.

Один из них – актер Парвиз Пулоди, которого таджикская публика больше знает, как эстрадного исполнителя.

Выпускник Высшего театрального училища им. Щепкина в Москве, раньше был актером театра им. Вахидова, где сыграл около 40 ролей. Позже Парвиз работал режиссером на Первом канале таджикского телевидения, пел в ансамбле «Сипар» МВД РТ, затем стал чиновником и возглавил отдел культуры исполнительного органа государственной власти города Гиссар.

По словам 46-летнего актера, любовь к кино пробудилась именно в Гиссаре, ведь знаменитая Гиссарская крепость, в окрестностях которой он родился и вырос, часто была местом съемок «Таджикфильма». И первый проект, в массовке которого появился Парвиз еще будучи школьником, был многосерийный фильм «Джура- охотник из Мин-Архара», который люди старшего поколения помнят и любят.

За эти все годы как киноактер Парвиз Пулоди снялся всего в семи фильмах, но это были небольшие роли (например, фильмы «Такдир» (Судьба) и «13 лет и 3 месяца»).

Но 2016 год стал знаменательным для актера – его пригласили сняться в российском сериале «Операция «Мухаббат»» - проекте Алексея Сидорова и Олега Фомина.

События картины повествуют о войне в Афганистане. Парвиз Пулоди там сыграл майора комитета национальной безопасности Афганистана.

Вместе с ним в этом фильме снялся и ушедший из жизни российский актер Дмитрий Марьянов.

Парвиз Пулоди в роли афганского силовика.

Фильм выйдет на экраны в 2018 году.

Примечательно, что Парвиз также снялся в фильма Майкла Дугласа с рабочим названием «Дымящиеся горы», съемки которого проходили в Казахстане, но подробно о картине пока из-за подписанного контракта, он рассказать отказался.

Рабочие моменты.

Буквально на днях актер в соцсетях поделился своей радостью: его утвердили на одну из ролей в новом проекте Павла Лунгина «Братство», к съемкам которого приступили недавно в Дагестане.

Художественный фильм расскажет о войне в Афганистане, он посвящен спецоперации по выводу 108-й мотострелковой дивизии из Чарикарской «зеленой зоны» к перевалу Саланг.

По словам Парвиза Пулоди, который играет там заместителя начальника сарандоя (полиции) Кабула, фильм – высокобюджетный, "так как оружие и военная техника в картине, что ни есть настоящие".

«В специальном зале инструкторы обучали нас воевать максимально приближенно к реалиям, ведь в кино все должно выглядеть правдиво», - говорит Парвиз.

Парвиз Пулоди и Мухаммадали Махмадов

Примечательно, что студия Павла Лунгина пригласила кроме Парвиза еще троих замечательных таджикских актеров – Мухаммадали Махмадова, Раджаба Хусейнова и Сухроба Джанджолова, которые тоже снимаются в фильме.

«Бог в этом году мне сильно помогает, - признается Парвиз Пулоди, - в этом году это уже третий проект, где я снимаюсь. А для актера, востребованность – это самый главный козырь».

Сегодня утром Парвиз улетел на съемки в Дагестан, которые по его словам, продолжатся месяц.

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