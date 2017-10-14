Эмомали Рахмон в саду "Лидера нации" в Хуросоне, 1 октября 2017 года

15 октября в столичном ботаническом саду «Боги Ирам» пройдут праздничные мероприятия по случаю древнего таджикского осеннего праздника урожая «Мехргон». Они начнутся в 9:00.

Как сообщили «АП» в Министерстве культуры страны, в рамках этого праздника состоятся театрализованные представления, выставка сельхозпродуктов, изделий ремесленников и народных умельцев и массовые гулянья жителей Душанбе и гостей столицы.

В 10.00 в восточной части сада «Боги Ирам» состоится праздничный концерт с участием фольклорного ансамбля «Ганджина», ансамбля «Лола», студентов института культуры и искусств, эстрадных ансамблей «Ориё», «Сомон», а также популярных певцов - Сироджиддина Фозилова, Курбонали Рахмона, Чоршанбе Аловатова, Саодат Собировой, Борбади Бадалиёна и других.

В этот день праздник «Мехргон» пройдет и в других регионах страны.

Так, в воскресенье праздник отметят в областном центре Согда, городе Худжанде.

В этот день в историко-культурном комплексе «Худжандская крепость» пройдут различные культурные мероприятия, в том числе будут организованы конкурсы «Оши палов», «Кадбонуи мохир» и представлена сельскохозяйственная продукция дехканских хозяйств, ремесленников и предприятий Согда.

В ходе празднования также будет проведена яркая культурная программа с участием представителей интеллигенции города, литераторов и мастеров искусства области.