Президент Таджикистана обеспокоен тем, что, несмотря на принятые меры, в республике все еще наблюдаются необоснованные вмешательства органов по контролю над деятельностью субъектов хозяйствования, и это вызывает его обеспокоенность.
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Президент Таджикистана обеспокоен тем, что, несмотря на принятые меры, в республике все еще наблюдаются необоснованные вмешательства органов по контролю над деятельностью субъектов хозяйствования, и это вызывает его обеспокоенность.
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