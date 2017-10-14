Эмомали Рахмон, выступая сегодня на встрече с предпринимателями и зарубежными инвесторами, заявил, что правительство создало благоприятные условия и возможности для развития женского предпринимательства.

«С целью поддержки женского предпринимательства, привлечения женщин и девушек для освоения различных профессий и повышения их юридического образования за последние 10 лет из президентских грантов было выделено свыше 12 миллионов сомони», - цитирует главу государства его пресс-служба..

По словам президента, сегодня женщины-предприниматели страны возглавляют около 22% предпринимательских хозяйств, являются руководителями 10% малых и средних предприятий, руководят 25% передовыми дехканскими хозяйствами, что превышает в 10 раз показатели 2010 года.

Эмомали Рахмон поручил Государственному комитету по инвестициям и управлению государственным имуществом, Комитету по делам женщин и семьи, Фонду поддержки предпринимательства и местным исполнительным органам государственной власти поручается регулярно поддерживать созидательные и творческие инициативы женщин-предпринимателей, сообщает пресс-служба президента РТ.

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