Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал сегодня отечественных и зарубежных предпринимателей и инвесторов развивать производство импортозамещающей продукции на экспорт. Традиционная встреча, которая прошла сегодня в Кохи Борбад", была приурочена ко Дню предпринимателей, который отмечается 14 октября в республике.

"Реформы в области производства отечественных импортозаменяемых товаров, направленных также на экспорт, нуждаются в еще большей поддержке предпринимателей и инвесторов", - заявил президент Таджикистана на встрече, сообщает пресс-служба президента РТ.

Пресс-служба президента РТ 1 /31

Он отметил, что практика показывает, "реклама товаров отечественных производителей на международных выставках способствует увеличению экспорта, выявлению новых инвестиций и покупателей".

"За последние 15 лет в республике было организовано 350 выставок товаров отечественного и зарубежного производства. Однако за пределами страны наши предприниматели и производители приняли участие лишь в 32 подобных выставках", - подчеркнул Эмомали Рахмон.

"Наши экспортируемые товары нуждаются в рекламе", - заявил таджикский лидер.

В ходе встречи с местными и иностранными предпринимателями президент отметил, что анализ структуры импортных товаров показывает, что за последние 4 года в страну ввезено товаров на сумму 8,4 млрд долларов, в том числе: пшеница, крупы, мучные продукты — на 2,6 млрд долларов, мясо и мясопродукты — на 1,6 млрд долларов, растительное масло и скот — на сумму около 2,7 млрд долларов, готовая мучная продукция — на 2 млрд долларов, переработанная фруктовая и овощная продукция — на 470 млн, различная пищевая продукция — на 800 млн, безалкогольные напитки — на 780 млн, строительные материалы – более чем на 1 млрд, фармацевтическая продукция — почти на 2 млрд.

Одежда, обувь, аксессуары и текстильные изделия были импортированы на сумму почти в один миллиард долларов.

"Эти и другие показатели импортных товаров говорят о существовании неиспользованных возможностей для создания производственных предприятий, неучтённом потенциале для увеличения объёма внутреннего производства и экспорта, а также необходимости создания новых рабочих мест в стране", - подчеркнул Эмомали Рахмон.

Он призвал Министерства экономического развития и торговли, финансов, промышленности и новых технологий, труда, миграции и занятости, Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом и другие структуры принять практические меры для реализации Государственной программы по экспорту и импорту РТ на 2016-2020 годы.

"МИД, Минэкономразвиятия, Минпром ТПП и Госкоминвест обязаны принять необходимые меры для представления отечественной продукции и товаров за границей", — заметил глава государства.

Напомним, в прошлом году Эмомали Рахмон не смог встретиться с бизнесменами, так как находился в Ереване на встрече глав государств-членов ОДКБ. Тогда президента заменил премьер-министр республики Кохир Расулзода.

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