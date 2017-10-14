Совет Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) продлил период доступности финансового кредита Республике Таджикистан.



Данное решение было принято для проработки властями страны согласованных с Евразийским банком развития, который управляет средствами ЕФСР, механизмов установления официального обменного курса, обеспечивающих минимизацию рисков возникновения практики множественности курсов, а также для принятия мер по урегулированию просроченной задолженности юридического лица, акционером которого является правительство Республики Таджикистан, перед Управляющим, сообщает пресс-служба ЕАБР.

На основе отчета Управляющего по оценке реализованных властями РТ мер, Совет Фонда примет решение о целесообразности дальнейшей поддержки программы реформ Правительства и Национального банка РТ финансовым кредитом ЕФСР.

Данное решение будет принято до 15 ноября 2017 года, подчеркивается в сообщении.



Из общей суммы кредита в размере 40 млн долларов США, предусмотренной на поддержку программы, на сегодняшний день стране предоставлен один транш в размере 20 млн долларов США.

Пресс-служба Евразийского банка отмечает, что программа реформ, поддерживаемая финансовым кредитом ЕФСР, сконцентрирована на мерах, нацеленных на повышение устойчивости экономики Республики Таджикистан к внешним шокам через повышение гибкости валютного курса и реализацию осмотрительной денежно-кредитной и бюджетной политики, а также реализацию структурных реформ в бюджетном, банковском и энергетическом секторах Республики.



Решение о продлении период доступности финансового кредита Республике Таджикистан с 30 сентября 2017 года до 15 ноября 2017 года было принято Советом ЕФСР 29 сентября 2017 года.

Справка: Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) в размере 8,513 млрд долларов США учрежден 9 июня 2009 года правительствами тех же шести стран. Целями ЕФСР является содействие странам-участницам в преодолении последствий глобального финансового кризиса, в обеспечении их экономической и финансовой стабильности и поддержке интеграционных процессов в регионе. Государства — участники ЕФСР наделили ЕАБР функциями Управляющего средствами Фонда и подписали с Банком Соглашение об управлении средствами ЕФСР.



Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долл. Государствами-участниками Банка являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.