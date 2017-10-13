Представители Таджикистана будут наблюдать за выборами президента Кыргызстана, которые состоятся в ближайшее воскресенье, 15 октября.

Два члена Центральной комиссии по выборам и референдумам Республики Таджикистан – Нурали Шамсов и Махмадёр Раджабов будут мониторить президентские выборы в Кыргызстане, вплоть до подсчета голосов, сообщили «АП» в ЦИК РТ. Cегодня они отбыли в Бишкек.

Между тем, ЦИК Казахстана принял решение отказаться от участия в наблюдении за выборами президента Кыргызстана 15 октября 2017 года в качестве самостоятельного субъекта наблюдения. Тем не менее в рамках международных обязательств представители Казахстана все же отправятся в качестве наблюдателей на выборы в КР.

"Ввиду недавно прозвучавших беспрецедентных заявлений президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева Центральная избирательная комиссия Казахстана приняла решение отказаться от участия в наблюдении за выборами президента Кыргызстана 15 октября 2017 года в качестве самостоятельного субъекта наблюдения", — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ведомства в пятницу.

При этом в рамках международных обязательств, представители Казахстана все же отправятся в качестве наблюдателей на выборы в Кыргызстане в составе международных миссий.

"Сорок шесть казахстанских наблюдателей будут осуществлять мониторинг выборов в составах миссий СНГ, БДИПЧ/ОБСЕ, ШОС, ССТГ, а также по линии парламентских ассамблей СНГ, ОБСЕ, тюркоязычных стран", — сообщили в ЦИК.

Выборы президента Кыргызстана состоятся 15 октября. Всего за кресло президента будут бороться 11 кандидатов.

Президентский срок действующего главы Кыргызстана Алмазбека Атамбаева заканчивается 1 декабря нынешнего года, и согласно Конституции он не может повторно баллотироваться в президенты.

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