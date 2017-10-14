Обычный житель Курган-Тюбе Ташмухаммед Бегмат выступает против того, чтобы его родной город переименовывали, и призывает инициаторов этого предложения заняться более полезными делами.

«Недавно в газете «Азия-Плюс» прочитал статью о переименовании Курган-Тюбе. Эта идея принадлежит Фарходу Рахими - президенту Академии наук, Юсуфшо Якубову - археологу, доктору исторических наук, Нурмухаммаду Амиршоху - директору «Таджикской национальной энциклопедии», Низому Косиму - председателю Союза писателей Таджикистана, а также Абдулхамиду Самаду - народному писателю и Мухаммаду Гоибу - народному поэту.

От образования Таджикистана в 1924 году до 1990 года наша страна знала многих великих руководителей, это Нусратулло Махсум, Шириншох Шотемур, Урунбай Ашуров, Григорий Брайдо, Турсунбой Улджабаев, Джаббор Расулов и другие.

Эти руководители и ученые работали и всегда заботились о народе Таджикистана, чтобы население республики жило спокойно, сытно, мирно.

Тогда не было переименований районов, областей, деревень, не до того им было.

Зато повышался уровень нашей жизни. Выращивание хлопка и сбор хлопка-сырца, например, довели до 1,0 млн - 1 млн 150 тыс. тонн, а конкретно в области Курган-Тюбе выращивали 450 тысяч тонн; а в отрасли животноводства надои молока, например, в среднем на одну дойную корову довели с 3250 до 3310 литров в год.

Росло обеспечение населения в Таджикистане мясо-молочными продуктами: потребление молока на душу населения в год довели до 350-380 литров, а мяса – до 275-300 кг на душу населения в год. То есть тогда руководители, ученые и специалисты сельского хозяйства республики работали для народа и для общества.

До 1993 года и цены были низкими; сейчас население Таджикистана год от года беднеет, только 18-20% населения республики получают зарплату, цены на продукты питания день ото дня повышаются. Трудовые люди не могут купить мясо или то же сливочное масло месяцами, потому что денег нет.

Отрасли сельского хозяйства развалены, никто не интересуется ни растениеводством, ни животноводством. В связи с этим Таджикистан по обеспечению населения мясо-молочными продуктами занимает 113-е место в мире; производство молока на душу населения упало с 280 до 103 литров молока в год, мяса - с 300 кг до 23...

Есть ли польза?

Повторюсь, в Союзные времена и до 1993 - 1995 годов разговоров о переименовании не было. Почему же сейчас, в такое трудное время, руководителям, начиная с областей и до республики, ученым, академикам, поэтам и писателям вдруг пришла идея о какой-то необходимости переименовывать населенные пункты?

Почему эти ученые и руководители не думают об экономической стороне вопроса? Во сколько эти переименования обойдутся бедному народу, лично жителям Курган-Тюбе, например?

Ведь те затраченные бюджетные средства, которые предполагается потратить на переименование Курган-Тюбе в Леваканд, целесообразнее было бы использовать на строительство тех же заводов, фабрик и комбинатов для производства необходимой продукции для народа, для повышения зарплаты рабочему классу и пенсий пенсионерам, чтобы они жили как люди.

Что даст это переименование Курган-Тюбе, какую пользу принесет народу?

Ученые, академики и специалисты всех отраслей должны заниматься своим делом, повышать научно-технический потенциал страны, предлагать инновации, особенно в сельском хозяйстве.

Выдающийся город с выдающимися людьми

И еще. Курган-Тюбе был столицей районов, относящихся к Вахшской зоне, или «Золотой долине», с IV века, и пусть останется таковым на остальные века.

Во время Великой Отечественной войны на фронт для защиты родины от немецко-фашисткой Германии из Таджикистана на фронт ушли 250-270 тысяч человек, а из районов Вахшской долины через Курган-Тюбе было отправлено 51,7 тысячи фронтовиков, из них 12 воинам было присвоено звание Героя Советского Союза, тысячи были награждены медалями и орденами.

После Великой Отечественной войны в Хатлонской области - с 1947 до 1990 года - 115 жителям было присвоено звание Героев Социалистического Труда. Из них 93 человека были только из Вахшской долины, из мест, находящихся по соседству с Курган-Тюбе.

Это выдающийся город с выдающимися людьми. Он прочно вошел в историю как Курган-Тюбе.

Что же такое Леваканд? Это название из чужого государства времён Средних веков. В нем нет нашей истории».

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