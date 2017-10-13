Эмомали Рахмон встретится сегодня с бизнесменами

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня, 14 октября, встретится с отечественными и зарубежными предпринимателями и инвесторами. Встреча приурочена ко Дню предпринимателей, который отмечается сегодня в республике. Она состоится в госкомплексе «Кохи Борбад».

На ставшей уже традиционной встрече будут обсуждены наиболее актуальные вопросы, волнующие деловые круги.

Ожидается, что в рамках встречи будут рассмотрены вопросы в сфере инвестиций и предпринимательства, промышленности, инфраструктуры, а также состояние в финансовом и банковском секторах.

Ранее, в начале сентября, в связи с запланированной встречей президента Госкомитет по инвестициям и управлению госимуществом и Консультативный совет по улучшению инвестиционного климата при президенте РТ предлагал бизнесменам поделиться своими предложениями и размышления относительно существующих перед бизнесом преград.

По данным Госкоминвеста, в Таджикистане зарегистрировано около 300 тысяч субъектов предпринимательства.

Как сообщили на днях «АП» в Консультативном совете по улучшению инвестиционного климата, только по электронной почте от предпринимателей поступило около 30 предложений по устранению существующих барьеров.

Кроме того, своими предложениями бизнесмены регионов поделились на встречах с рабочими группами, в которые вошли представители всех соответствующих госструктур. Ту же работу проделали ответственные госорганы и партнеры по развитию (международные доноры).

Ожидается, что все предложения будут проанализированы и на их основе будут сформированы конкретные поручения для улучшения бизнес-среды и инвестиционного климата страны.

В ходе встречи с предпринимателями в 2014 году президент дал 22 таких поручения.

Сколько их прозвучит в этот раз, в Консультативном совете пока не могут сказать. «Однако думаем, что с учетом текущей кризисной ситуации их будет не меньше, чем в 2014 году», - сказал источник.

В прошлом году Эмомали Рахмон не смог встретиться с бизнесменами, так как находился в Ереване на встрече глав государств-членов ОДКБ. Тогда президента заменил премьер-министр республики Кохир Расулзода.

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