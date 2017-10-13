Он был вхож в круг самых влиятельных людей Афганистана, писал письма Шеварднадзе и Путину, работал диктором в «Голосе России» и был переговорщиком при захвате самолета талибами, эта история легла в основу сюжета нашумевшего фильма «Кандагар».

Наш рассказ - о советском переводчике Савлатшо Мерганове.

Судьбоносный поворот

Савлатшо Мерганов родился 13 сентября 1937 года в кишлаке Джорф, в Дарвазе.

В 1955 году он поступил на историко-филологический факультет Таджикского госуниверситета, но спустя некоторое время его, как примерного студента, отправили учиться на факультет востоковедения Ленинградского университета, где преподавали самые лучшие советские ученые-иранисты. Молодой Савлатшо специализировался по языку пушту, и это сыграло судьбоносную роль в его дальнейшей карьере.

Встреча Нурмухаммада Таракки с группой советников Советского союза

После окончания университета молодой специалист вернулся на родину, некоторое время проработал в Таджикском госуниверситете, затем в Институте востоковедения и древних рукописей Академии наук. В 1966 году поступил в аспирантуру в Москве, и еще до ее окончания Мерганова отправили в Афганистан в качестве главного переводчика группы советских консультантов при Министерстве планирования этой страны. Савлатшо Мерганов отлично владел тремя языками – пушту, дари и русским, поэтому его стали приглашать на встречи и переговоры высокого уровня между советскими и афганскими политическими лидерами.

Учитель и ученик

Вернувшись из Афганистана в 1972 году, он защитил кандидатскую диссертацию и получил ученую степень кандидата филологических наук. Его научным руководителем был известный востоковед - профессор Николай Дворянков, с которым его связывала большая дружба. Через два года Мерганова снова вызвали в Афганистан. На этот раз - в экономический совет посольства СССР как сотрудника экономического отдела и главного переводчика.

Лидер Афганистана Наджибулла вручает медаль Мерганову за вклад в развитие двухсторонних отношений между Афганистаном и СССР

Доктор филологических наук Олим Худжамуродов, который тоже работал в Афганистане в тот период, вспоминает, что Дворянков считал Мерганова своим лучшим учеником и давал ему хорошую оценку как переводчику.

«Однажды Савлатшо участвовал во встрече с королем Афганистана Захир-шахом и переводил речь советских дипломатов. Захир-шаху этот перевод очень понравился, и он попросил впредь приглашать этого переводчика, а позже подружился с ним», - вспоминает Кароматулло Олимов, доктор философских наук, тоже работавший переводчиком в Афганистане.

На встрече с королем Афганистана Мухаммадом Захиршахом

«В наше время Савлатшо Мерганову не было равных в Афганистане, его буквально рвали на части: все хотели заполучить такого специалиста. Ведь в переводе главное не просто переводить, а уловить смысл разговора, - считает переводчик, профессор Новосибирского госуниверситета Владимир Пластун. - Савлатшо прекрасно справлялся с этой задачей, поэтому присутствовал на важных встречах с Тараки, Амином и Бабраком Кармалем, он умел работать с политиками».

Латиф Пидром, политолог и поэт Афганистана, вспоминает: «Савлатшо у нас знали и уважали. Когда коммунистов вытеснили народные демократы и многие попали в тюрьмы, именно он посодействовал тому, чтобы многих этнических таджиков выпустили на свободу. Он никогда не забывал про свои таджикские корни и гордился этим».

Одна из первых встреч в Кабуле, которую переводил С. Мерганов (сидит в центре). Второй справа - Бабрак Кармаль

В ноябре 1979 года Николай Дворянков, который был хорошо осведомлен о происходящих в Афганистане событиях и считался учителем Нурмухаммада Тараки, одного из лидеров афганского правительства, хорошо относился к Хафизулло Амину – тогдашнему правителю Афганистана, написал обращение к ЦК Компартии СССР с просьбой не вмешиваться во внутренние дела Афганистана, не вводить войска. В ответ председатель КГБ СССР Юрий Андропов приказал отозвать его из Кабула, 12 декабря того же года приказ о вводе войск был подписан, а через 5 дней Дворянков умер от сердечного приступа... Как раз в это время Савлатшо Мерганов получил приказ о возвращении на родину.

Уйти, чтобы вернуться

Вернувшись в Таджикистан, Мерганов устроился преподавателем на только что основанную кафедру языка пушту Таджикского университета, где проработал до 1988 года, пока его снова не позвали в Афганистан. Там Мерганов работал советником правительства Афганистана в сфере сотрудничества с СССР, а после его развала – с РФ. Одновременно он являлся советником главы Академии наук Афганистана. Но, как и его учитель Дворянков, Савлатшо, как человек, близкий к политической кухне того времени, в 1989 году, через десять лет после обращения Николая Александровича, написал письмо министру иностранных дел СССР Эдуарду Шеварднадзе, в котором просил закончить с этой бессмысленной войной в Афганистане и как можно быстрее вывести оттуда советские войска. «За 9,5 лет нашей всесторонней помощи, включая военную, дружба, приобретенная в течение 60 лет между нашими государствами, превращается во вражду. Ненависть к Советскому Союзу у афганского народа возрастает с каждым днем, несмотря на возрастание нашей всесторонней помощи, и важнейшую роль в этом играет военная машина», - писал Мерганов.

Председатель Совета министров СССР Н.И.Рыжков проводит встречу с афганскими коллегами. Переводчик - С. Мерганов

Вывод советских войск из Афганистана он считал самым лучшим решением.

Кстати, немногие знают, что российский экшн «Кандагар» основан на реальных событиях, которые произошли в Афганистане в 1995 году, когда талибы захватили российский самолет. Сам Савлатшо Мерганов никогда об этом не рассказывал своим близким, но в прессе была информация, что российские спецслужбы попросили его участвовать в переговорах между ними и талибами. Итог: все закончилось благополучно, летчиков-заложников освободили; но в фильме, как указывают эксперты, многое приврали.

Неоценимый вклад

Савлатшо Мерганов был и журналистом, с 1995 по 2004 год он работал в Комитете по телевидению и радиовещанию РФ диктором и редактором литературных программ на языках пушту и дари радиостанции «Голос России», которая ныне преобразована в МИА «Россия сегодня».

Так как Мерганов был отличным знатоком политической, экономической и социальной ситуации в Афганистане и всегда отслеживал события, происходящие там, его часто привлекали как эксперта отечественные и зарубежные СМИ. Одной из его путевых заметок на русском языке стал очерк «От Мазари-Шарифа до Герата», написанный в 1998 году, когда он сопровождал группу журналистов НТВ по территориям, захваченным талибами. Кстати, Мерганов в 2000-м написал также письмо президенту России Владимиру Путину, где выражал свою готовность участвовать в переговорах с талибами…

Церемония открытия нового предприятия в Кабуле.

С 2004 года до конца своей жизни – 6 сентября 2015 года - он преподавал пуштунский язык в Таджикском национальном университете. А 13 сентября этого года он бы отметил свое 80-летие…

​​​​​​​Душой миллионер

Несмотря на свою занятость на госслужбе в Афганистане, Савлатшо Мерганов находил время для исследовательской работы. Он собрал труды нескольких поэтов и писателей древности, а также стал автором таких книг, как «Язык дари», «Новый Афганистан», «Появление новых слов и терминов в пуштунском языке» и др.

Он перевел на кириллицу воспоминания эмира Бухары Сайида Алим-хана и политического эмигранта в Афганистане Гуломмухаммада Хиджрати Дарвози (в соавторстве с С.Каландаром).

Известный таджикский дипломат Рамазон Мирзоев вспоминает, что, как только Мерганову приходило время возвращаться домой из Афганистана, он сам лично провожал его до границы и в руках у Савлатшо был всего один маленький дипломат, в котором он привозил книги. «И это в то время, когда другие сотрудники вывозили из Афганистана полные чемоданы, - говорит Мирзоев. - Если бы Савлатшо захотел, то за 20 лет работы в Афганистане он запросто мог бы стать миллионером».

С. Мерганов (в центре) на вечере памяти Ахмада Зоира в Душанбе в 2014 г.

О заслугах этого удивительного человека можно писать много, но газетный очерк не может вместить все то, что мы хотели бы рассказать. Например, про то, как он помог издать в Кабуле книгу Бободжона Гафурова «Таджики» персидской вязью. Или про то, что он спустя много лет вернул афганскому народу более 40 уникальных рукописных книг на пушту, взятых на хранение в свою библиотеку. Или, может быть, о том, что его после обретения Таджикистаном независимости назначили первым послом нашей республики в Афганистане, но потом началась война, и все это позабыли. О том, что он был в составе первой таджикской делегации при встрече с президентом Раббани и Ахмадшахом Масудом, с которыми он был лично знаком. О том, как при его содействии в 1983 году в Институте востоковедения Академии наук Таджикистана, сотрудником которого он тогда был, впервые за советское время провели Навруз…

Одним словом, нам есть кем гордиться. Савлатшо Мерганов был настоящим патриотом, который везде поднимал авторитет таджикского народа, вместе с тем оставаясь верным своей любви - безграничной любви к Афганистану.