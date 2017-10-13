Семилетняя Мехринигор Каримова погбила под колесами автомашины "ГАЗ-330210", за рулем которой находился 25-летний Нурхон Джамилов, сообщается на сайте МВД Таджикистана. Происшествие произошло вечером 11 октября.

Житель села Сафедоб района Хамадони Джамилов, находясь за рулем автомашины, следовал со стороны села Сафедоб в сторону села Обшорон сельского джамоата С.Турдиева. Он потерял контроль над управлением авто, и наехал на ученицу 1 класса - семитлетнюю жительницу села Обшорон данного района.

Девочка, получив несовместимые с жизнью травмы, скончалась по дороге в больницу.

Следствие по данному случаю продолжается.

На днях, 10 октября, жертвой дорожно-транспортное происшествия стала маленькая девочка: ЧП произошло на территории сельского джамоата Чоркух. Водитель автомашины марки “Портер”, 43-летний Расул Хомидов совершил наезд на 3-летнюю девочку. Она погибла на месте происшествия.

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