ГУВД Ташкента будет наказывать пользователей Facebook за клевету, сообщает Sputnik Узбекистан со ссылкой на заместителя начальника ГУВД Ташкента, главу Следственного управления Дониёра Ташходжаева.

Ранее в нескольких группах в Facebook появилось сообщение о том, что мужчина, нанесший ножевое ранение девушке в Сергелийском районе в июле этого года, приговорен к 3 годам ограничения свободы. Его автор утверждал, что преступник получил слишком мягкое наказание. В комментариях к посту пользователи обвинили судью, вынесшего приговор, и следователя Сергелийского РУВД в получении взятки.

"Следователь Сергелийского района обратился с рапортом о принятии законных решений в отношении людей, которые его оклеветали. Мы рапорт приняли и передали в городскую прокуратуру, чтобы этих людей нашли и приняли меры. Если у них есть основания утверждать, что наш сотрудник получил какое-то вознаграждение от обвиняемого, пусть аргументируют. У нас есть статья о клевете — Ст. 139 УК РУз. Сейчас следователя конкретно обвинили во взяточничестве. И мы намерены доказать, что это клевета", — заявил Ташходжаев.

Ранее директор Национальной библиотеки Таджикистана Сайфиддин Назарзода, которого уволили за пышную свадьбу сына, подал в суд на телеканал "Точикистон" за клевету.

По данным телеканала, в свадьбе приняли участие свыше 300 человек, хотя согласно закону, гостей должно быть не больше 150 человек. Напомним, Назарзода был уволен распоряжением президента. Как сообщали некоторые СМИ, причиной тому стало нарушение им норм закона "Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов".

Сайфиддин Назарзода заявил, что нарушений не совершал, а обвинения в его адрес являются происками его врагов.