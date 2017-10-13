В ноябре этого года исполняется ровно сто лет Великой Октябрьской социалистической революции, как называли её при Советской власти. На Западе ее именовали без пафоса: «октябрьское восстание», а то и «большевистский переворот». Но благодаря ей таджикский народ, ранее разорванный на части, смог объединиться в одну республику.

Седьмого декабря 1917 года было опубликовано воззвание, составленное Иосифом Сталиным и подписанное Владимиром Ильичом Лениным «Ко всем трудящимся мусульманам России и Востока», в котором провозглашалось их право свободно устраивать свою национальную жизнь. «Отныне ваши верования и обычаи, ваши национальные и культурные учреждения объявляются свободными и неприкосновенными. Устраивайте свою национальную жизнь свободно и беспрепятственно. Вы имеете право на это. Знайте, что ваши права, как и права всех народов России, охраняются всей мощью революции и ее органов - Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов» и т.д.

Безусловно, некоторые моменты в нем выглядят наивно, безусловно это - ярко выраженное творчество именно революционной эпохи. Но основные направления, заложенные в этой декларации, позволили отсталой феодальной провинции Бухарского эмирата, Восточной Бухаре, выбраться из исторического тупика и создать Таджикскую Автономную Советскую Социалистическую Республику. В 1929 году она была преобразована в Таджикскую Советскую Социалистическую Республику и как равный член вошла в Союз Советских Социалистических Республик.

1 /10 Прибытие первого правительства Таджикской АССР в город Дюшамбе в 1925 году.

В ее пределах воссоединились таджики Восточной Бухары, части Ферганской и Самаркандской областей и население Памира.

Плоды революции быстро принесли свои всходы. Индустриализация, ликвидация безграмотности, коренная перестройка народного хозяйства, быстрый рост национальных кадров, развитие здравоохранения…

Прошли годы, давно уже нет Советского Союза, нет Таджикской ССР, но сохранилось гордое и независимое государство, устремленное в будущее - Республика Таджикистан, которой уже исполнилось 26 лет.

Сегодня мы представляем вашему вниманию необычную фотогалерею, посвященную революции – революции, изменившей облик нашей страны в 20-м веке. Фотоснимки, словно немое кино, расскажут о первых героях, самолетах, домах, каналах, писателях и о многом другом. И поверьте, для многих эти снимки станут удивительным открытием в познании истории нашей родины.