АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 16 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

- В иранском Тебризе в рамках отборочного турнира Чемпионата Азии по футзалу сборная Таджикистана встретится со сборной Афганистана.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 16 ОКТЯБРЯ

День таджикского кино.

Всемирный день продовольствия.

1929 – Таджикская АССР преобразована в Таджикскую Советскую Социалистическую Республику.

1998 – Вышел в свет первый номер еженедельника «Авиценна».

2008 - Правительство РТ приняло постановление «О реорганизации ГУАП «Таджик Эйр».

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 16 ОКТЯБРЯ

1898-1957 года – родился поэт Обидходжа Лутфи.

1898-1938 года – родился государственный деятель Таджикистана Чинор Имомов.

1951 года – родился государственный деятель Джамолиддин Мансуров.

1958 года – родился писатель Саидахмад Зардон.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 16 ОКТЯБРЯ

По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 7-12 тепла, днем 24-29 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 13-18 тепла.

По Хатлонской области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 26-31 тепла, в предгорьях ночью 7-12 тепла, днем 24-29 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 2-7 тепла, днем 21-26 тепла, по ВГБАО ночью 4-9 мороза, днем 6-11 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 6-11 тепла, днем 25-30 тепла, в горах ночью 4-9 тепла, днем 20-25 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 4-9 м/c. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 25-27 тепла.

По городу Хорог - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 22-24 тепла.

По городу Курган-тюбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 28-30 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 26-28 тепла.