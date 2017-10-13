АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 14 – 15 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

- 14 октября в госкомплексе «Кохи Борбад» состоится встреча президента Таджикистана Эмомали Рахмона с отечественными и зарубежными предпринимателями и инвесторами. Начало в 9:00.

- 14 октября в рамках Европейской недели на площади им. 800-летия Москвы состоится концерт под открытым небом с участием звезд таджикской эстрады Далера Назарова, Парвин Юсуфи, Шириншо, групп «Шамс», «Зафар», «Вэст» и «Dance Group». Начало в 17:00.

- 14 октября в Душанбе состоится международный турнир по смешанным боям. Место проведения соревнований - малый зал гостиницы "Хайят Ридженси". Начало поединков - в 19.00.

- 14-15 октября в Исмаилитском центре Душанбе состоится весенняя ярмарка ремесел. Начало в 9:00 до 17:00.

- 15 октября в иранском Тебризе стартует отборочный турнир Чемпионата Азии по футзалу. На этом турнире примет участие и сборная Таджикистана.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 14 ОКТЯБРЯ

Международный день стандартизации.

1924 – Образована Таджикской АССР (в составе Узбекской ССР).

1948 - Основан Совет Профессиональных Союзов (Совпроф) Таджикской ССР.

2003 - В Душанбе состоялось торжественное открытие V Центрально-азиатских Игр, участниками которых стали свыше 700 спортсменов из стран региона.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 15 ОКТЯБРЯ

2006 - Свыше 60 ценных экспонатов были похищены из исторического музея, расположенного на территории Гиссарской крепости

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 14 ОКТЯБРЯ

1912-1971 года – родился дирижер, композитор Аъзам Камолов

1929 года – родилась доктор биологических наук, профессор Лола Исмоилова, обладатель диплома № 1 ТГУ.

1933 года – родился журналист Занчирбек Ёрбеков

1940-2003 года – родился журналист Малаш Рахмонкулов

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 15 ОКТЯБРЯ

1929 года – родился заслуженный артист Таджикистана Муродбек Рамазонов

1930 года – родился ученый-астрофизик, академик Пулат Бободжанов.

1948 года – родился доктор биологических наук Салимбек Расулов

1950 года – родился заслуженный артист Таджикистана Шамсиддин Мухиддинов

1951 года – родился поэт, Лауреат Государственной премии имени А.Рудаки Рахмат Назри.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 14 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области – Облачно, местами переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь. Ветер восточный 3-8, местами усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью 7-12 тепла, днем 22-27 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 13-18 тепла.

По Хатлонской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 27-32 тепла, в предгорьях ночью 6-11 тепла, днем 24-29 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 2-7 тепла, днем 20-25 тепла, по ВГБАО ночью 6-11 мороза, днем 6-11 тепла.

По районам республиканского подчинения – Облачно, местами переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 5-10 тепла, днем 27-32 тепла, в горах ночью 4-9 тепла, днем 21-26 тепла.

По городу Худжанд – Облачно, без существенных осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 23-25 тепла.

По городу Курган-тюбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 29-31 тепла.

По городу Хорог - Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 21-23 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 29-31 тепла.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 15 ОКТЯБРЯ

По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 7-12 тепла, днем 24-29 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 13-18 тепла.

По Хатлонской области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 26-31 тепла, в предгорьях ночью 7-12 тепла, днем 24-29 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 2-7 тепла, днем 21-26 тепла, по ВГБАО ночью 4-9 мороза, днем 6-11 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 6-11 тепла, днем 25-30 тепла, в горах ночью 4-9 тепла, днем 20-25 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/c. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 24-26 тепла.

По городу Курган-тюбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 26-28 тепла.

По городу Хорог - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 21-23 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 27-29 тепла.