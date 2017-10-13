В начале октября телеканал NBC выяснил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон, один из самых влиятельных людей в Белом доме, в июле 2017 года назвал американского президента Дональда Трампа «чертовым кретином». Тиллерсон грозился уволиться; конфликт удалось уладить вице-президенту Майку Пенсу. Есть несколько версий, почему Тиллерсон мог так отозваться о своем начальнике; последняя появилась совсем недавно — и выглядит наиболее правдоподобной.

Что произошло?

В конце июля 2017 года, как сообщает NBC со ссылкой на источники в Белом доме, бывший глава нефтяной компании ExxonMobil и действующий госсекретарь США Рекс Тиллерсон хотел покинуть свой пост. Чиновник угрожал не вернуться на работу из семейной поездки в Техас и всерьез обсуждал свое возможное увольнение с генералом в отставке Джоном Келли (вскоре тот занял пост главы администрации Белого дома) и министром обороны Джеймсом Мэттисом.

Эти события, очевидно, каким-то образом были связаны с совещанием в Пентагоне 20 июля, на котором присутствовал Тиллерсон. Выйдя со встречи, Тиллерсон при свидетелях назвал Трампа «кретином», утверждали источники NBC. Телеканал CNN позднее со ссылкой на собственные источники подтвердил эту историю, но уточнил: Тиллерсон назвал тогда Трампа не просто «кретином» (moron), а «чертовым кретином» (fucking moron).

Трамп знал, что Тиллерсон так о нем отозвался, еще до публикаций CNN и NBC — но неизвестно, обсуждал ли это с госсекретарем, утверждают журналисты. По сведениям NBC, вице-президент Майк Пенс уговорил Тиллерсона не увольняться — ради стабильности в Белом доме.

Зачем вообще Тиллерсону увольняться?

У Трампа и Тиллерсона, в прошлом едва ли не самых верных единомышленников в Белом доме, за последнее время накопилось немало разногласий. Тиллерсон придерживается более традиционного взгляда на внешнюю политику и предпочитает переговоры, в то время как Трамп регулярно выступает в твиттере с резкими заявлениями, противоречащими позиции Госдепартамента.

Наглядный пример разногласий Трампа и Тиллерсона — северокорейский кризис. С начала июля президент США намекает, что с «маленьким человеком-ракетой», как он называет Ким Чен Ына, можно разобраться только силовым путем. Тиллерсон пытался сгладить эти заявления и рассуждал о существующих прямых каналах дипломатической связи с КНДР. Трамп в ответ в иронических твитах писал, что «Рекс Тиллерсон, наш блистательный госсекретарь, тратит время на попытки переговоров с маленьким человеком-ракетой».

О том, что Тиллерсон может уйти со своего поста — или покинуть его по требованию Трампа, — американская пресса писала неоднократно с лета 2017-го. В качестве причин, прежде всего, назывались как раз внешнеполитические вопросы, поскольку президент США фактически мешает делать Тиллерсону свою работу. Однако помимо этого госсекретарь был явно недоволен реакцией Трампа на марш неонацистов в Шарлотсвилле и даже отмечал, что президент, так толком и не осудивший насилие со стороны ультраправых, говорит за себя, а не от лица всей страны.

Наконец, Тиллерсона расстроила политическая речь Трампа в конце июля на слете «Бойскаутов Америки». Госсекретарь в прошлом был президентом этой организации и тепло к ней относится. Бойскаутское движение традиционно держится в стороне от политики, и выступление президента, в котором он ругал Барака Обаму, нарушило неписаные правила; ни один глава государства раньше себе ничего подобного не позволял.

Почему Тиллерсон мог назвать Трампа кретином?

Несмотря на очевидный конфликт Тиллерсона с Трампом, до сих пор не было даже предположений, что именно произошло на том самом заседании в Пентагоне, после которого госсекретарь всерьез собирался увольняться — и почему он так грубо отозвался о своем начальнике.

11 октября NBC написал, что Дональд Трамп предлагал в десять раз увеличить ядерный арсенал США — и именно это обсуждалось 20 июля в Пентагоне. И Тиллерсон, и многие другие чиновники были крайне удивлены: предложение не просто нарастить ядерный арсенал, но увеличить его в десять раз идет вразрез с объявленной еще при президенте Рейгане программой сокращения ядерного оружия — и может спровоцировать новую гонку вооружений с Россией и Китаем.

NBC утверждает, что как раз после обсуждения вопроса о ядерном оружии Тиллерсон при нескольких чиновниках назвал Трампа «чертовым кретином». Помимо Трампа и Тиллерсона, на совещании были почти все ключевые чиновники Белого дома: вице-президент Майк Пенс, министр финансов Стивен Мначин, все руководители силовых ведомств, советник президента Стивен Бэннон (в отставке с 18 августа), глава администрации Белого дома Райнс Прибус (в отставке с конца июля), пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер (уволился на следующий день после заседания), советник и зять Трампа Джаред Кушнер и другие.

Сам факт, что совещание в таком составе проходило в Пентагоне 20 июля, хорошо известен, хотя его содержание до сих пор оставалось в тайне.

Тиллерсон уйдет?

Критика коллег по администрации Белого дома не раз становилась поводом для отставок в команде Трампа. Именно так лишились своих постов директор по коммуникациям Энтони Скарамуччи и главный стратег Стивен Бэннон. Тем не менее, ни один из них не позволял себе ругать Трампа.

В день публикации материала NBC Рекс Тиллерсон созвал срочную пресс-конференцию и заявил, что никогда не планировал уходить из Белого дома, а все публикации о себе назвал ложью. На прямой вопрос, называл ли он Трампа кретином, Тиллерсон не ответил: он сказал, что не собирается реагировать на подобные спекуляции.

Белый дом назвал сообщения NBC и CNN слухами, а Дональд Трамп, как водится, обвинил телеканалы в публикации «фейковых новостей». На новую публикацию с подробностями совещания в Пентагоне он сначала ответил гневной тирадой в твиттере в адрес журналистов и предложил лишить NBC вещательной лицензии. Позднее на встрече с репортерами в Белом доме он заявил: «Честно говоря, это отвратительно, что пресса может писать все, что ей захочется, и с этим нужно разобраться».

Он оговорился, что не является сторонником ограничения свободы слова, но пресса, по его мнению, должна быть «честнее», а за «фейк ньюс» следует наказывать.

Похоже, что слова, приписываемые Тиллерсону, задели Трампа. В интервью Forbes, к примеру, президент США сказал: «Это все фейковые новости. Но если даже Тиллерсон и сказал такое, то нам стоит сравнить результаты тестов на IQ. И угадайте, кто выиграет». Общество «Менса», куда принимают только людей с очень высоким IQ, уже предложило организовать тестирование Трампа и Тиллерсона.

По неподтвержденным данным, когда вице-президент Майк Пенс уговаривал Тиллерсона не уходить из Белого дома, то они условились, что госсекретарь проработает хотя бы до конца 2017 года.

Среди возможных кандидатов на пост госсекретаря в случае ухода Тиллерсона в прессе назывались представитель США в ООН Никки Хейли и директор ЦРУ Майк Помпео.