Суммарный объем избирательного фонда всех 11 кандидатов в президенты составил 371 млн 651 тыс. 354 сома. Это 5 млн 651 тысяча 354 доллара.

Лидером по объемам избирательного фонда является действующий депутат парламента, экс-премьер-министр КР Омурбек Бабанов. Его считают одним из самых богатых людей Кыргызстана. На его счета поступило 200 млн 589 тыс. 866 сомов (более $3 млн). Из этой суммы уже потрачено 197 млн 203 тыс. 561 сом (более $2,9 млн).

Второе место по объемам финансирования занимает Сооронбай Жээнбеков, который ушел с поста премьер-министра КР в связи с участием в выборах. Он - ставленник партии власти СДПК. На его счетах 103,4 млн сомов (более $1,5 млн). Жээнбеков успел потратить 98 млн 527 тыс. 41 сом. Ранее в фонде Жээнбекова было всего 46,3 млн сомов.

Тройку лидеров замыкает экс-премьер-министр Темир Сариев, с активом в 40 млн 501 тыс. сомов (около $ 500 тысяч). Из этой суммы уже потрачено почти все - 39 млн 467 тыс. 419 сомов.

Меньше всех денег в избирательном фонде на агитацию у экс-спикера парламента Адахана Мадумарова - 1 млн 373 тыс. 888 сомов (около $20 долларов), причем истрачено 1 млн 372 тыс. 474 сомов.

Напомним, выборы в Кыргызстане пройдут 15 октября. В президентской гонке участвуют 11 кандидатов (двое кандидатов сняли свои кандидатуры уже после регистрации). В голосовании могут принять участие более 3 млн избирателей.