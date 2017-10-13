«Это безобразие!» - кричат стоящие в толпе на кыргызско-казахской границе люди, увидев журналистов из Бишкека. Уже несколько часов они не могут пересечь границу между двумя странами. Напротив контрольно-пропускного пункта, за которым возвышается надпись «Кыргызстан», замерла очередь из людей и машин — все они хотят попасть в Казахстан, но для этого надо ждать и терпеть. Долго.

— Девушка, отойдите, я тут стояла, — кричат одни.

— Вы вообще откуда тут взялись?! — возмущаются другие.

— Это какое-то безобразие держать людей в клетке по четыре часа без воды! — недовольны третьи.

С вечера 10 октября на контрольно-пропускном пункте «Кордай» начали образовываться большие очереди, которые сохраняются уже на протяжении почти двух суток. Кыргызские пограничники объяснили проблемы с прохождением границы усилением контроля со стороны своих казахстанских коллег.

Со стороны Кыргызстана, впрочем, приняли ответные меры и тоже усилили режим работы на КПП, объяснив это подготовкой к президентским выборам, которые пройдут в стране 15 октября. Однако это не привело к сильным ограничениям и заторам при прохождении границы со стороны Кыргызстана.

Партнеры «Открытой Азии онлайн» - kloop.kg и Informburo.kz- попытались понять, почему замерла кыргызско-казахстанская граница.

Кыргызская сторона: 6 часов в нескончаемой пробке

Подъезжаем к границе. В единственном открытом коридоре для легкового транспорта стоит около сотни машин. Подходим к человеку в красивой форме с погонами. Он строг и даже суров:

- Это не мы решаем, когда вас пропускать. Ждите.

Кыргызско-казахстанская граница. 11 октября, 17:08

Жительница Бишкека Алия вместе с дочерью направляется в Алматы. До выхода из нейтральной зоны им осталось пропустить впереди себя около ста человек. В нескончаемой веренице людей они стоят уже два часа.

- Езжу в Алматы на работу. Таких проблем с пересечением границы не припоминаю. В чем причина, никто не говорит. Дочка сильно устала. Учитывая, что пропускают по три человека, придется простоять еще тут долго. Это настоящее безобразие! - возмущается она.

Алия вместе с дочерью направляется в Алматы

Здесь, на пограничном пропускном пункте «Ак-Жол Автодорожный» (с казахстанской стороны он называется «Кордай»), застряли более 400 человек. Все они стоят в очереди больше четырех часов без еды, воды и туалета. Очевидцы говорят, что из нейтральной зоны выводили много людей из-за того, что им становилось плохо. То и дело в очередях происходят словесные перепалки.

Перепалки между людьми здесь случаются практически каждые десять минут

- С нашей стороны нет проблем, долго проверяет казахская сторона. Мы тут уже почти друзья - больше четырех часов вместе, - рассказывает мужчина, представившийся Эрмеком.

Официальных объяснений, почему увеличилось время проверки, людям никто не дает

Кроме людей с раннего утра не может проехать в Казахстан и вереница грузовых и легковых автомобилей. Пробка на подъезде к кыргызскому КПП растянулась на километры.

Затор на кыргызско-казахстанской границе

Майрамбек — водитель междугороднего автобуса, который обслуживает маршрут Бишкек-Красноярск. Его пассажиры отправились проходить пограничный контроль шесть часов назад.

- На таможне напряженка. Стою в пробке шесть часов. Есть хочется, но я не могу покинуть автобус — боюсь, что все двинутся. Хотя сильно сомневаюсь, но все же надеюсь проехать таможенный контроль до утра.

Майрамбек стоит в пробке шесть часов

Другой водитель, находящийся в нейтральной зоне между двумя границами, говорит, что каждую легковую машину казахские пограничники проверяют около 40 минут, а грузовую — больше часа.

Спустя сутки на границе появился пункт помощи ожидающим — Министерство по чрезвычайным ситуациям Кыргызстана развернуло здесь палатку. Ее оставят до тех пор, пока очереди на границе не исчезнут.

На казахстанско-кыргызской границе установили палатку

- В ней людям будут оказывать медицинскую помощь и подавать горячее питание. На одну палатку была выделена бригада скорой помощи. Аналогичные пункты появились и на двух других КПП — «Чалдавар» и «Ак-Тилек», — говорит начальник главного управления гражданской защиты и противопожарной безопасности МЧС Болотбек Аманбаев.

Старший фельдшер из бригады скорой помощи Асхат Чикибаев говорит, что к ним в основном обращаются, чтобы измерить давление. Но он уверяет, что врачи смогут оказать ожидающим на границе и более серьезную медицинскую помощь в случае необходимости.

Бригада скорой помощи

Ожидающие получат гречневую кашу с тушенкой

Казахстанская сторона: За деньги пускают

На казахстанской стороне границы внешне всё спокойно. Автомобильного затора перед шлагбаумом нет. Люди как обычно проходят проверку документов, не образуя толпы.

Но совсем другие истории рассказывают прошедшие границу со стороны Кыргызстана. Ожидавшие в один голос говорят, что преграды учинила именно казахстанская сторона, показывают испачканную в давке одежду - люди толкали друг друга и кто-то даже падал на землю - и спрашивают друг друга, чем заслужили такое отношение.

Жительница Костаная Ирина Троян сняла на видео давку в коридоре казахстанского КПП — на ней запечатлено, как потерявшие всякое терпение люди почти штурмом прорываются через вооруженных пограничников.

Усиленным контролем назвать происходящее нельзя: проверка документов и сумок проходит достаточно быстро, как и всегда. Давка из сотен людей образуется из-за того, что казахстанские пограничники пускают людей на проверку небольшими группами по пять человек.

- Сама таможня вообще пустая, внутри никого нет, все снаружи. Документы у меня проверили за две секунды. Людям плохо — впереди меня стояла девушка, она вообще упала. Просят воды, кому-то с сердцем плохо, кто-то на поезд опаздывает, - рассказывает Ирина Троян.

Причин никто из сотрудников пункта пропуска людям толком не объясняет.

- Улыбаются и всё. Женщина какая-то солидная пришла, сказала, что здесь был кто-то из казахстанской службы безопасности, и распорядился не пропускать, - говорит Ирина.

Загадочно улыбнулся и сотрудник таможни, вышедший с поста в магазин.

- В чем причина давки? - спрашивают его журналисты.

- Да, - отвечает он коротко и неинформативно.

Не делают исключений ни для граждан с детьми, ни пожилым, ни беременным.

- Кыргызскую таможню проходишь — и всё, стоишь. Мы больше четырёх часов стояли, - рассказывают казахстанки на выходе из КПП. - Сумки падают, дети плачут. Женщина вся бледная стояла, просила скорую — никто не вызвал.

Но не все пограничники такие, как их описывают попавшие в давку люди. К примеру, молодой казахстанке сотрудники КПП даже помогли протолкнуться побыстрее.

- По одному, по три человека, но пропускают. На казахстанцев и кыргызстанцев не разделяют. Женщины сзади толкали меня вперёд, пограничник увидел это и помог пройти, - говорит девушка.

А есть и предприимчивые граждане, которые воспользовались ситуацией.

- За деньги пропускают. Стоит человек в гражданском и пропихивает вперёд, - заметили девушки на входе в казахстанский терминал.

- Пускают за деньги баульщиков, по четыре тысячи тенге за две сумки берут, перекидывают эти сумки на головы, — говорит мужчина с пакетом хлеба. - Остальные стоят по три с половиной часа. Я каждый день на машине езжу туда-сюда. Сегодня машину бросил, пешком прошёл. Люди насмерть стоят, просто выживают.

Спустя сутки

Ночью погранслужба Кыргызстана сообщила, что в 23:00 казахстанская сторона ускорила процедуру пропуска граждан — за полтора часа все сумели пересечь границу. Но утром очереди вновь вернулись.

Упорно сохранявший весь день молчание Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана под вечер 11 октября заявил, что по всему периметру казахстанской границы «проводится плановая пограничная операция» для выявления контрабандистов, террористов, и нарушителей миграционного законодательства.

Ответа, когда движение вернётся в нормальный режим, нет. Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков уверяет, что якобы договорился с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым урегулировать ситуацию на границе.

Однако сегодня пресс-служба премьер-министра Казахстана сделала официальное заявление, фактически уличив кыргызского премьера во лжи! В нем говорится, что президент РК Нурсултан Назарбаев не обсуждал с Сапаром Искаковым ситуацию на границе.

Во-первых, (...) переговоров Президента Казахстана с Премьер-Министром Кыргызстана не проводилось. Имел место краткий подход г-на С. Исакова к Главе нашего государства (...) Во-вторых, информация о том, что Президент Казахстана «дал поручение Правительству Казахстана снять все образовавшиеся вопросы на границе» не соответствует действительности. На самом деле, Правительству поручено провести межправительственную консультацию по данному вопросу, - говорится в распространенном сообщении.

Резюмируя заявление, пресс-служба казахстанского премьера официально выразила "недоумение распространением искаженной информации".

В свою очередь погранслужба Кыргызстана просит граждан ограничить или заранее планировать пересечение границы с Казахстаном.

Тем временем глава ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг Кыргызстана Сергей Пономарев уже оценил убытки, которые несут предприниматели из-за ситуации на казахстанско-кыргызской границе. По его словам, каждый день простоя фуры обходится компаниям-перевозчикам в 100 долларов США.

«Кордай» — основной пункт пропуска на кыргызско-казахстанской границе. Через него ежедневно проходит около 25 тысяч человек и проезжает примерно две тысячи автомобилей.