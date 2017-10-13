Власти Узбекистана изменили порядок расчета туристического сбора. Если раньше он был фиксированным и составлял $2 за один день пребывания в гостинице, то теперь его размер будут вычислять, исходя из минимальной зарплаты в республике. Об этом сообщает «Подробно.uz» со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

Согласно этому документу, размер туристического сбора составит 10 процентов от минимальной заработной платы. То есть, сейчас речь идет о сумме в 14.977 сум ($1,86) за один день пребывания в гостинице, кемпинге, мотеле, в пансионатах, санаториях и других объектах временного проживания. Туристический сбор взимают с иностранных граждан и лиц без гражданства. Его размер как за полный, так и за неполный день, проведенный в гостинице, одинаков.

Средства, полученные от уплаты этой пошлины, гостиницы перечисляют на счет внебюджетного фонда при Госкомитете республики по развитию туризма.

Туристический сбор был введен в Узбекистане в октябре 2012 года. Подобные пошлины действуют и во многих европейских странах. Например, туристы, посещающие горнолыжные курорты Австрии, облагаются налогом в размере от 1 до 2,5 с половиной евро в сутки, пишет Фергана.

В некоторых странах размер налога варьируется в разных городах, а в Италии, по данным ВВС, он зависит не только от города, но и от престижа гостиницы. В России туристический сбор на некоторых курортах в качестве эксперимента будет введен в 2018 году.