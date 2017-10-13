14 октября - в День предпринимателя - президент страны Эмомали Рахмон встретится с отечественными и иностранными бизнесменами. Анонсируя данное мероприятие, Консультативный совет по улучшению инвестиционного климата и Госкомитет по инвестициям и управлению госимуществом предложили предпринимателям до 30 сентября направить свои предложения и размышления относительно проблем и развития сектора.

Мы попытались сделать то же самое.

Своими трудностями предприниматели делятся с журналистами неохотно, даже если кто-то решается что-то говорить, просит не указывать имя. Свою предельную осторожность представители бизнеса объясняют тем, что после таких откровений соответствующие структуры могут усложнить им и без того нелегкую жизнь.

В результате наших расспросов выяснилось, что в Таджикистане вести бизнес на широкую ногу дано не каждому смертному. Практически все доходные сектора уже поделены и монополизированы определенные кругами. Оставшихся где-то «чужаков» с процветающим бизнесом продолжают зажимать со всех сторон, чтобы освободить нишу для «особенных» и «приближенных». Хотя в законодательстве и нормативных актах вроде все нормально, присутствует фактор личного «участия» со стороны чиновников и приближенных к ним лиц.

В любой момент без каких-либо на то причин могут прийти представители проверяющих органов и беспочвенно обвинить предприятие в незаконной или экономически нецелесообразной сделке.

В результате накручиваются баснословные штрафы, финансовое положение предприятия ухудшается, и в конечном итоге, как это обычно бывает, владелец компании вынужден сворачивать бизнес. Судом предприниматели, как они сами отмечают, не защищены, верховенство закона отсутствует…

Есть бизнесмены «свои», и есть «чужие»

Рядовые граждане в основном занимаются мелкой и средней торговлей, открывая магазины и торговые точки на рынках (которые, кстати, тоже принадлежат людям с нужными связями). Приобретают у оптовиков товары первоочередной важности (обычно это продовольствие и дешевая одежда) и реализуют их с небольшими надбавками к стоимости, стараясь таким образом как-то обеспечивать выживание своих семейств. Но и этими ничтожными выручками приходится делиться с представителями проверяющих органов.

Торговцы говорят, что инспекторы могут копаться у них часами, чтобы найти повод придраться. Воспользовавшись плохим знанием законодательных норм большинства торговцев, проверяющие обычно уходят с «заработком».

«Приходят, говорят: это изменилось, то, другое, - а мы в этих вещах особо не разбираемся. Чтобы освободиться от нежелательных гостей, не терять драгоценное время и не портить себе нервы, приходится давать им что-то «на лапу». При этом приходится с ними торговаться, чтобы согласовать размер причитающейся им суммы», - рассказали нам в одной из торговых точек.

Притом что торговцы вносят все официальные платежи своевременно, иногда их заставляют делать предоплату за еще не наступившие месяцы.

Аналитики сектора говорят, что «приближенным к властям бизнесменам без конца предоставляются льготы, освобождающие их от налогов и других обязательных платежей. В результате налоговая нагрузка ложится на других предпринимателей, ведь план-то нужно выполнять».

В целом, считают специалисты, без наличия необходимых связей заниматься бизнесом в Таджикистане и надеяться на его процветание не стоит.

«Даже если кому-то удастся добиться каких-то успехов в бизнесе собственными усилиями, все равно в конечном итоге он обречен: успешный бизнес у нас отбирают и передают более «достойным» людям. Делается это посредством множества различных нехитрых, а главное - проверенных временем схем: от элементарного административного нажима до обыкновенного рэкета», - сказал предприниматель, распрощавшийся уже со своим бизнесом.

Кроме того, отметил он, многие предприниматели еще не поняли, что при существующих темпах оборачиваемости и рентабельности работать у нас в стране невыгодно.

«Сегмент, который обеспечивает продажи, очень узкий. Только порядка одного миллиона человек могут позволить себе делать нормальные покупки. А чтобы бизнес существовал, необходимо весомое количество представителей среднего класса, который, к сожалению, у нас еще не сформировался», - сказал собеседник.

Он добавил, что те предприниматели, которые это поняли, свернули уже свой бизнес.

«Пора отойти от позиции давления»

Экономист Бахром Азимов согласен с существованием в стране проблем с защитой частной собственности.

«Хотя в законе все выглядит красиво, - отметили он, - однако риск потери собственности очень высок. Это является одним из основных некоммерческих рисков на пути бизнеса».

Также он указал на высокую налоговую нагрузку на предпринимателей, предложив «снизить ее, иначе значительная часть бизнеса идет в тень».

Экономический обозреватель Нур Сафаров считает главной проблемой сектора – отсутствие нормальных доверительных отношений между государством и бизнесом.

«В чем это выражается? Думаю, здесь надо вернуться в 1992 год. Как мы знаем из истории и из высказываний мудрых людей, «власть никогда никто не отдает - власть либо завоевывают, либо отбирают». Государство смотрит на деловые круги как на «побежденных», при этом ужесточая и создавая все новые механизмы контроля и воздействия на бизнес, - говорит он. - Думаю, уже давно пора смотреть на бизнес как на органическую часть общества, вести с деловыми кругами конструктивный, позитивный и созидательный диалог, а не монолог».

По его словам, пора отойти от позиции давления и создавать атмосферу созидания для всех граждан, проживающих в стране.

«Монополия для особо приближенных не самый лучший способ развития страны, так как она может иметь свои сложные социальные последствия. Необходимо изучать опыт передовых стран. И у нас может все очень даже неплохо получится», - говорит Сафаров.

Кроме того, обозреватель предлагает властям пересмотреть Налоговый кодекс и создать более благоприятные условия для долгосрочного развития.

«Было бы целесообразным проводить экономический, инвестиционный и коммерческий анализ Налогового кодекса. Он должен быть предсказуем с точки зрения налоговой политики среднесрочного и долгосрочного развития. Бизнес любит предсказуемость, а деньги любят тишину, то есть стабильность», - сказал он.

Экономический обозреватель Зулфикор Исмоилиён указывает на сложности с доступом бизнесменов к финансированию.

«В наших банках можно получить только краткосрочные кредиты по слишком высоким процентным ставкам (средневзвешенная процентная ставка - 32%. - Ред.). Это автоматически обрекает бизнес на провал, так как предпринимателю наряду с другими официальными обязательными платежами приходится направлять часть денег на погашение банковского долга с большими процентами», - сказал он.

Выход из сложившейся ситуации эксперты видят в усилении борьбы с коррупцией и различными бюрократическими проволочками со стороны властей. При этом они отметили необходимость государственной поддержки малого и среднего бизнеса.

Только после этого положение в сфере бизнеса начнет меняться в лучшую сторону, заключают специалисты.

…В любом случае, для себя мы выяснили, что, несмотря на все сложности, шансы на успешный бизнес в Таджикистане все-таки существуют. Только для этого нужно располагать большими деньгами, нужными связями и хорошими бизнес-идеями. Однако мало кто из нас владеет всеми этими тремя компонентами…

Работа идет

Между тем работа по организации встречи президента с предпринимателями идет полным ходом. Как сообщили «АП» в Консультативном совете по улучшению инвестиционного климата, только по электронной почте от предпринимателей поступило около 30 предложений по устранению существующих преград. Собраны идеи предпринимателей местными властями. Кроме того, своими предложениями бизнесмены регионов поделились на встречах с рабочими группами, в которые вошли представители всех соответствующих госструктур. Ту же работу проделали ответственные госорганы и партнеры по развитию (международные доноры).

Ожидается, что все предложения будут проанализированы и на их основе будут сформированы конкретные поручения для улучшения бизнес-среды и инвестиционного климата страны.

В ходе встречи с предпринимателями в 2014 году президент дал 22 таких поручения. Сколько их прозвучит в этот раз, в Консультативном совете пока не могут сказать. «Однако думаем, что с учетом текущей кризисной ситуации их будет не меньше, чем в 2014 году», - сказал источник.