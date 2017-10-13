В Китае приступили к строительству самой дорогой скоростной автомагистрали Ибинь – Паньчжихуа. Объем капиталовложений в проект составит 88,6 миллиардов юаней или 13,4 миллиардов долларов, сообщает ТАСС.

Планируется, что длина трассы составит 450 километров, а проходить она будет по горной местности в юго-западной провинции Сычуань. Согласно расчетам, один километр дороги будет стоить 200 миллионов юаней или 30 миллионов долларов.

По словам главного инженера стройки Чэнь Лэшэна, такие расходы обусловлены тем, что данная местность не благоприятна для строительства такого масштабного объекта из-за частых стихийных бедствий.

По задумке, новая трасса соединит город Ибинь с городом Паньчжихуа и откроет важное направление транспортных коммуникаций для доставки товаров.

Ожидается, что проект позволит с большей эффективностью ликвидировать бедность в экономически отсталом районе Китая, через который проляжет дорога.

Стоит отметить, что китайские компании активно участвуют в строительстве дорог в Таджикистане.

11 октября нижняя палата парламента Таджикистана ратифицировала кредитное соглашение между республикой и Фондом ОПЕК по международному развитию (OFID) по проекту «Улучшение автомобильной дороги Душанбе – Курган-Тюбе». Фонд предоставит 12 миллионов долларов для улучшения этой дороги.

Нозим Каландаров

Проект «Улучшение автодороги Душанбе – Курган-Тюбе» разделен на два этапа. На начальном этапе планируется реконструировать 33,2 километров дороги – от столицы до местечка Дари Киик (в нескольких километрах от административного центра Хуросонского района).

Подрядчиком первой фазы проекта выбрана китайская компания «Синьцзян Бейсин». Данная компания занималась ранее реконструкцией автодороги Айни – Пенджикент.

Согласно подписанному в сентябре этого года договору с китайской корпорацией, она будет реконструировать этот 33-километровый участок дороги за 47,4 миллионов долларов.

В целом, протяженность автодороги Душанбе – Курган-Тюбе, которого планируется реконструировать, составляет около 90 километров.

Автодорога Душанбе – Курган-Тюбе не ремонтировалась более 30 лет, если не считать частичные восстановительные работы, произведенные в 2000-х годах.

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