Мещанский суд Москвы санкционировал арест Байдуллы Налтаева — организатора поездки автобуса, попавшего на железнодорожном переезде под Владимиром в ДТП, жертвами которого стали 17 человек, сообщает Фергана.

«По ходатайству следователя суд избрал в отношении Байдуллы Налтаева меру пресечения в виде заключения под стражу», - цитирует пресс-секретаря суда Юлию Бочарову РИА Новости.

Налтаеву, гражданство которого в сообщениях СМИ не указывается, вменяется «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» (статья 238 УК РФ). Его дело выделено в отдельное производство. По данным Следственного комитета России, обвиняемый занимался организацией автобусных перевозок. Он осуществлял поиск пассажиров и сбор средств за поездку. С каждого иностранного гражданина Налтаев брал денежное вознаграждение в размере 5000 рублей.

Источник: Пресс-служба МЧС России/РИА «Новости»

В понедельник, 9 октября, правоохранительными органами был задержан другой фигурант этого дела — водитель автобуса Нургали Сарманов, гражданин Казахстана, передает РАПСИ.

Напомним, ДТП, в котором погибли 17 человек, в том числе двое детей, произошло в ночь на 6 октября на переезде в районе станции Покров в Петушинском районе Владимирской области.

По предварительной информации, автобус с казахстанскими номерами выехал на железнодорожный переезд и заглох, после чего в него врезался пассажирский поезд, следовавший из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород.

В автобусе находились 58 человек — двое водителей (граждане Казахстана) и 56 пассажиров (все — граждане Узбекистана). Мужчины успели выскочить из автобуса, чтобы сдвинуть его с путей, однако им это сделать не удалось.

Несмотря на то, что машинист электровоза предпринял экстренное торможение, расстояние до полной остановки поезда оказалось недостаточным, и он протаранил автобус.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.