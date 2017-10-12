Бывший футболист сборной Южной Кореи и английского "Манчестер Юнайтед" Пак Чжи Сун станет первым факелоносцем зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Пхенчхане 2018 года. Об этом со ссылкой на Insidethegames, сообщает ТАСС.

36-летний Пак Чжи Сун станет первым южнокорейцем, который возьмет олимпийский факел, когда он будет зажжен в греческой Олимпии 24 октября. Также в роли факелоносцев выступят еще один бывший южнокрейский футболист Чха Бом Гын и олимпийский чемпион 2016 года, рапирист Пак Сан Ен.

Пак Чжи Сун в августе был назначен почетным послом Олимпийских и Паралимпийских игр - 2018. Также он является послом "Манчестер Юнайтед", где он играл с 2005 по 2012 год. Футболист в составе МЮ стал четырехкратным чемпионом Англии, двукратным победителем национального Суперкубка, победителем Лиги чемпионов. За сборную Южной Кореи он провел 100 матчей и забил 13 голов.

Церемония зажжения олимпийского огня пройдет 24 октября в греческой Олимпии. Начиная с 1 ноября 7500 факелоносцев пронесут огонь по улицам 17 городов Южной Кореи, преодолев дистанцию 2018 км. Олимпиада пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля в 2018 году.