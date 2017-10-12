Госдепартамент США объявил о выходе из ЮНЕСКО - организации ООН по вопросам образования, науки и культуры.

Согласно заявлению, решение связано, в том числе, с антиизраильской, по мнению США, политикой организации и необходимостью реформирования ЮНЕСКО, пишет сегодня Медуза.

Решение вступит в силу с 31 декабря 2018 года. После этого США рассчитывают продолжить сотрудничество с ЮНЕСКО в качестве постоянного наблюдателя.

США вышли из ЮНЕСКО в 1980-х поскульку Вашингтон считал, что организация плохо управляется и используется в политических целях, и в 2003 году вновь вступили в организацию.

Глава ЮНЕСКО заявила, что сожалеет о решении властей США. В своем официальном заявлении Ирина Бокова напомнила о многочисленных проектах, реализованных ЮНЕСКО совместно с США и о том, что многие из природных и рукотворных объектов США внесены в Список Всемирного наследия.



«Достойно глубокого сожаления то, что США выходят из агентства ООН, которое содействует образованию во имя мира и защищает культуру от атак на нее, как раз в то время, когда конфликты продолжают раздирать страны и народы по всему миру», - говорится в заявлении Боковой, пишет РБК.

В 2011 году в состав ЮНЕСКО на правах полноправного члена была принята Палестинская автономия. В знак протеста против этого решения власти США объявили о прекращении финансирования ЮНЕСКО.



Осенью 2016 года исполком ЮНЕСКО поддержал предложенную Египтом и Палестиной резолюцию, согласно которой еврейский народ не имеет связей с расположенной в Иерусалиме Храмовой горой. Представитель США в ЮНЕСКО выступал против принятия этой резолюции, в то время как Россия документ поддержала.



Министр образования Израиля, президент Национальной комиссии Израиля по делам ЮНЕСКО Нафтали Беннет назвал принятое организацией решение «позорным», объявив о полномасштабной приостановке сотрудничества с ЮНЕСКО.



В октябре 2017 года американское издание Foreigh Policy сообщило, что США готовы официально объявить о выходе из ЮНЕСКО, чтобы выразить свой протест против принятия организацией антиизраильских резолюций.

В списке Всемирного наследия ЮНЕСКО есть три памятника, отнесенных к Палестине: Старый город Хеврона, базилика Рождества Христова в Вифлееме и культурный ландшафт южной части Иерусалима, Батир.