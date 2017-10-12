Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 11 октября распорядился отменить льготы на поставляемые населению страны воду, газ и электричество сообщает радио Озоди.

Распоряжение издано на фоне сокращения выручки государства в результате снижения цен на энергоносители и спада экспорта. По сообщению новостного агентства Reuters, принятая мера предполагает 25-кратное увеличение стоимости водопроводной воды в стране.

Как следует из указа президента Гурбангулы Бердымухамедова, тариф на водопроводную воду, предоставляемую сверх бесплатного объема в 7,5 кубометра на человека, с 1 ноября увеличится до пяти манатов (1,43 доллара) за 10 кубометров, тогда как действующий тариф составляет 0,2 маната (0,06 доллара). Бердымухамедов ранее на этой неделе заявил, что правительство планирует упразднить субсидии поэтапно, что говорит о грядущем повышении тарифов.

Об отмене льгот президент Туркменистана говорит уже около двух лет.

В сентябре прошлого года эту инициативу одобрили участники Совета старейшин Туркменистана. Аксакалы заявили, что благосостояние народа значительно возросло, а наличие подобных льгот осложняет проведение рыночных реформ.

Граждане Туркменистана всё еще получают некоторый объем бытового газа и электроэнергии бесплатно, оплачивая остальную часть по льготным тарифам. «Настало время для бережного, экономного и высокоэффективного использования государственных средств», — заявил недавно Бердымухамедов.

Вырученные за счет отказа от субсидирования средства, по словам президента, планируется вложить в рассчитанную на семь лет инвестиционную программу стоимостью 69 миллиардов долларов, из которых 45 миллиардов предназначены для энергетического сектора.

Льготы для граждан Туркменистана, благодаря которым они могли бесплатно получать воду, газ и электричество, были введены в 1993 году первым президентом страны Сапармуратом Ниязовым.

Бывший вице-премьер и экс-глава Центрального Банка Туркменистана Худайберди Оразов, ранее заявил, что Туркменистан является страной с наименьшим уровнем реального дохода на душу населения и в этой ситуации отмена льгот приведет к усугублению тяжелого положения населения.

С 1 января 2017 года минимальный размер заработной платы в Туркменистане установлен в размере 650 манатов (по официальному курсу ЦБ Туркменистана 185 долларов США - ред.)

Международные эксперты и местные наблюдатели отмечают, что Туркменистан переживает тяжёлый экономический кризис, которому способствует снижение мировых цен на энергоресурсы, а также затраты на строительство дорогостоящих объектов.

Расположенное рядом с Афганистаном это центральноазиатское государство с населением в пять с половиной миллионов человек занимает четвертое место в мире по запасам природного газа.

Экспортные поступления Туркменистана сократились после того, как в 2014 году мировые цены на энергоносители пошли вниз. Они существенно снизились, когда в 2016 году Россия, некогда основной покупатель туркменского газа, приостановила закупки.