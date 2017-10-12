Свободный доступ к денежным переводам и студенты, обучающиеся за рубежом, по мнению Центра исламоведения усиливают возможность практической реализации экстремистских угроз.

В Душанбе проходит круглый стол на тему «Противодействие религиозному экстремизму и проблемы дерадикализации: обмен опытом между Таджикистаном и Францией».

Ясмин Гуедар, посол Франции в Таджикистане, в приветственной речи заявила, что в вопросе антитеррористической борьбы оценки двух стран совпадают. «Вопрос радикализации общества является очень больным и важным. Она влечет за собой насилие и другие негативные аспекты. Это является очень сложным и комплексным вопросом, который тесно связан с терроризмом. Я надеюсь, что вопросы, которые мы обсудим в ходе круглого стола, помогут нам узнать, на чем основывается феномен радикализации и какие меры необходимо предпринимать, чтобы ее остановить».

Asia-Plus Ясмин Гуедар, посол Франции в Таджикистане

Катрин Пужоль, директор Французского института исследований Центральной Азии, отметила, что «Угроза общественной безопасности существует везде, терроризм коснулся всех людей, молодых и старых, мужчин и женщин, практикующих верующих или просто верующих, которые исповедуют религиозные традиции своих предков». По ее мнению, это явление, которое широко освещается в СМИ и соцсетях, стало частью повседневной жизни мирового общества. «Не проходит и дня, чтобы мы не узнали о печальной новости о трагическом покушении на жизнь людей в мире. Следует отметить, большинство жертв терроризма - мусульмане из Ближнего Востока, Африки, значительная часть среди тех кто попадает в теракты – население европейских стран», отметила Катрин Пужоль.

Asia-Plus Катрин Пужоль, директор Французского института исследований Центральной Азии

«Как историческое последствие колониализма и коммунизма, экономическо-социальной бедности, отсутствие перспективы, исключение из социального лифта, нигилизма молодежи, потеря смысла жизни до такой степени, что люди готовы распрощаться со своей жизнью. Что может привести к радикализации и терроризму, существует ли реальная международная воля принимать решительные меры?», - задается Пужоль вопросом.

Она выразила сомнение в эффективности антитеррористических мер, действий спецслужб стран мира в борьбе против экстремизма и терроризма. «Важно, что мы можем сделать на уровне гражданского общества в каждой стране по решению этого вопроса», - сказала она.

Рецепты от Франции – как противостоять угрозам радикализции

Точку зрения французских властей на исламистскую радикализацию озвучил Жан-Кристоф Посель, советник по делам религии при Министерстве иностранных дел Франции:

«Чтобы бороться с таким явлением, сначала нужно понять суть этого явления, - заявил он. - Понимание этого вопроса позволит бороться с ним».

По информации Поселя, теракты во Франции были осуществлены, в основном, гражданами этой страны. Во Франции около 5 млн мусульман и ислам стал второй религией в этой стране. Исламское общество представлено мигрантами, для которых созданы мало социальных институтов и условий жизни. Это привело к тому, что часть людей из сообщества мусульман, имеет радикальное видение религии. «В настоящее время примерно 700 французов находятся в Сирии, среди них 300 женщин, 277 французов были убиты», - сообщил французский дипломат.

Asia-Plus Жан-Кристоф Посель, советник по делам религии при Министерстве иностранных дел Франции

Он поделился своим мнением, какие основные причины привели к радикализации французского исламского общества. Жак-Кристоф Посель назвал 4 основных причин: это психологические, социальные, экономические и религиозно- идеологические факторы.

«Цель террористов разделить общество и заставить потерять ценности жизни. Мы не можем побороть терроризм, используя его же методы» – считает Посель.

По его информации, чтобы противостоять угрозам радикализции, Франция создала специальный комитет, который координирует действия соответствующих структур, в стране разработана стратегия борьбы против терроризма. Есть и другие меры, например, преподавание религии и введение уроков толерантности в школах для предупреждения предрассудков и невежества, которые являются основой радикализации.

Что угрожает Таджикистану?

О вызовах, угрожающих безопасности Таджикистана рассказал Файзулло Баротзода, директор Центра исламоведения при президенте Республики Таджикистан.

Он, в том числе, отметил, что в условиях финансово-экономического кризиса недовольные элементы общества во всех уголках мира автоматически подпадают под влияние райских общений в ИГИЛ. Агитационная политика террористической организации ИГИЛ сумела возродить экзотическую идею муртазика – наемника, распространённого в начале ислама. К сожалению, часть молодого поколения Таджикистана незаконными способами были вовлечены в военных конфликтах арабских стран.

Баротзода считает, что сохраняется большое влияние внешних угроз на ситуацию в нашей стране. Обширный обмен информацией, обучение за рубежом, свободный доступ к денежным переводам и различные способы поддержки экстремистских организаций усиливают возможность практической реализации таких угроз. Искаженная оценка социально-политической ситуации и религиозной свободы в нашей стране со стороны зарубежных СМИ также является реальной угрозой для национальной безопасности в нашей республике, говорит он.

Asia-plus Файзулло Баротзода, директор Центра исламоведения при президенте Республики Таджикистан

«Следует отметить, что нестабильная политическая ситуация в Афганистане остается одним из основных факторов нестабильности в регионе и нашей стране. Привлечение наших трудовых мигрантов в ряды экстремистских организаций иностранными эмиссарами также становится очень опасным», - говорит он..

В числе проблем внутреннего характера, Файзулло Баротзода привел пример религиозной грамотности.

«Она не соответствует современным требованиям. Студенты, обучающиеся в зарубежных религиозных вузах, проявляют инициативу по распространению новых враждебных религиозных идей, чтобы унизить роль умеренного духовенства и уменьшить влияние национальных ценностей и традиций. А вовлечение молодого поколения в ряды религиозных террористических организаций создает реальную угрозу для стабильности, спокойствия и религиозного единства в обществе», - утверждает директор Центра исламоведения.

Отметим, что круглый стол проходит в рамках сотрудничества французского института исследований Центральной Азии и Центра исламоведения при президенте Таджикистана при содействии Посольства Франции в Таджикистане и Исполнительного аппарата Президента РТ. Мероприятие продолжится и завтра, 13 октября в здании ЦСИ.

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