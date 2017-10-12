Наш соотечественник - единственный обладатель золотой медали Всемирной олимпиады по химии и единственный таджикский докторант в Массачусетском технологическом институте 23-летний Улугбек Баротов – очередной герой проекта «Таджикистан: поколение NEXT».

О детстве

Я родился в Курган-Тюбе. Мой отец работает водителем, а мама домохозяйка. Они самые важные люди, которые внесли и до сих пор вносят вклад в мое воспитание. Мой отец с самого детства старался объяснить мне необходимость получения образования. До шестого класса он помогал мне делать домашние задания. У матери же хорошее восприятие точных наук, она помогала мне с математикой.

У меня была хорошая успеваемость в школе, поэтому отец решил перевести меня в другую, в школу с более жесткими требованиями. Я сдал экзамены в «Шалола» и, пройдя экзамен, был зачислен в таджикско-турецкий лицей в Курган-Тюбе.

В 7-м классе, в таджикско-турецком лицее, у меня была хорошая успеваемость по химии, так я и попал в команду участников олимпиады. А потом меня вновь перевели – уже в Душанбе, в таджикско-турецкий лицей имени Ходжи Камола.

Об интересе к химии

Интерес к химии у меня с шестого класса. Химия объясняет многое, что нельзя объяснить на первый взгляд, в частности всё, что окружает нас. Например, почему деревья и растения зеленые, а потом через какое-то время начинают желтеть. Как испаряется вода, как появляются тучи, что происходит с солью, когда она попадает в воду.

Эти вопросы мотивировали меня изучать химию. Изучая ее, я нашел ответы на свои вопросы.

Потом пошли более серьезные темы: например, мне стало интересно изучать, от чего зависит увеличение цветовой гаммы дисплеев. Ведь дисплей используется везде – в телевизоре, телефоне, фотоаппарате.

Сейчас я знаю, что глаза человека могут видеть много цветов, но на экране их нет столько. То есть на экране дисплея вашего телефона куда меньше цветов, чем могут видеть ваши глаза.

Есть много вопросов вокруг органической и неорганической химии – например, как глаза реагируют на свет, как в организме работают протеины. Много чего, что происходит вокруг, можно объяснить и контролировать через химию.

Об участии в международных олимпиадах

Я начал участвовать в Международной Менделеевской олимпиаде по химии (олимпиада для школьников стран СНГ, Балтии и Юго-Восточной Европы) с 9-го класса. В первый год я получил бронзовую медаль, во второй год - серебряную и только на третий год - золотую. Я хочу отметить, что золотая медаль по химии на Менделевской олимпиаде - первая золотая медаль для Таджикистана.

С 9 класса я также начал участвовать во Всемирной олимпиаде по химии, где участвуют представители из 73 государств.

В 10 классе я получил серебро. Эта была первая серебряная медаль Таджикистана в международной олимпиаде. Международная олимпиада состоит из двух экзаменов – практика и теория. Моя теория была достаточной для золотой медали, однако, из-за отсутствия условий в Таджикистане для проведения практических занятий, мои балы с практического экзамена не были достаточными, в связи с чем я получил серебряную медаль.

Позже нам приходилось обращаться в лабораторию Таджикского национального университета, чтобы набраться опыта и проводить эксперименты. Только это помогло мне, в результате чего из максимальных 40 баллов по экспериментам я набрал 38,5 балла. Там я провел эксперимент синтеза, когда очищал элементы. Таким образом, в 2012 году мы привезли в Таджикистан первую золотую медаль с Всемирной олимпиады.

О мотивации школьников

Я хочу донести, чтобы в Таджикистане понимали суть всемирных олимпиад. Большинство людей путают проектные олимпиады (специальные проекты, где можно заказать олимпиаду для участников той или иной страны) и всемирные олимпиады.

Дело в том, что всемирные олимпиады - они очень сложные. В 2012 году, когда я участвовал во Всемирной олимпиаде, там было 270 учеников - представителей 73 государств. Они были со всего мира – из Европы, США, Канады, Китая, Японии. Из стран, которые славятся своим благосостоянием и развиты в плане образования.

Например, в Китае из 4 тыс. учащихся выбирают на олимпиаду по химии только 4 школьников. В США четырех человек выбирают среди 16 тыс. школьников. В России выбирают 4 человек из 20 тыс. школьников. Все страны имеют системы выбора школьников, которых отправляют на международную олимпиаду. Они готовятся очень сильно.

Поэтому даже участвовать в этих олимпиадах тяжело. Там все школьники сильные. Они учились в школах, которые имеют самые передовые технологии.

У нас же нет оборудованных лабораторий, условий для проведения опытов, поэтому получить золото на олимпиаде - это реально тяжело.

Однако, когда за рубежом школьники получают место участника олимпиады, их социально поддерживают. Например, в Турции им дают порядка 20 тыс. турецких лир (примерно 50 тыс. сомони), также гарантируют поступление в турецкие вузы. Люди, которые получили медаль по химии, могут стать медиками, химиками, инженерами, то есть их очень ценят.

Мне же, когда я получил золотую медаль, дали 100 сомони и бритвенную машинку...

…Еще я хочу, чтобы в систему проведения олимпиады в Таджикистане ввели помощь ученикам, которые получили медаль на всемирной олимпиаде.

Это очень тяжело - участвовать в олимпиаде: уроки, постоянные занятия. Поэтому и каждому ученику необходима мотивация. Ученики должны знать, что их поддержат. В Таджикистане, когда в спорте показывают результаты на Олимпиадах, спортсменам постоянно помогают. Но в образовательных олимпиадах нет поддержки.

Об учебе

До 2012 года в Университет Билькент (Анкара) никто из Таджикистана не мог поступить, туда вообще очень сложно поступить. Когда я подал свои документы, с наличием золотой медали меня приняли, но гарантией выступала медаль. Они знают, что золотую медаль нелегко получить, в связи с чем мне дали стипендию, которая покрывала всю учебу – 13 500 долларов в год, а также выплачивали мне в качестве стипендии 1000 турецких лир в месяц, что равно 3500 сомони.

По успеваемости среди студентов по химии все эти годы меня выбирали в качестве лучшего студента. Также я завершил вуз как самый лучший студент университета среди пяти научных факультетов университета.

После этого университет открыл свои двери гражданам Таджикистана. Таким образом, на следующий год из Таджикистана в Билькент поступили 5 человек, и вообще, в последующие годы граждане Таджикистана началипоступать сюда. Сейчас у граждан Таджикистана хорошая репутация в этом университете.

После окончания вуза в Турции я решил сразу подать документы в докторантуру. Чтобы поступить в Массачусетский технологический институт (MIT), очень важны успеваемость и рекомендации профессоров предыдущего вуза. Также необходимо было пройти экзамен по химии, где у меня были хорошие результаты. В целом, на доктора PhD необходимо учиться пять лет, а два семестра обходится в 48 тыс. долларов. Но из-за хороших баллов я получил стипендию, которая покрывает все расходы, а также ежемесячно получаю зарплату в размере 3 тыс. долларов.

Программа, по которой учатся в MIT, занимает первое место в мире. Для выпускников этого института открыты двери в Америке, Азии или в Европе. Можно работать в Samsung и Google в или работать в научной академии.

У меня в этом году по завершению второго курса большой экзамен. Если я сдам экзамен с отличием, то получу звание кандидата химических наук. У журнала Science and Nature высокий престиж в западных странах, и по моей информации из Таджикистана никто не публиковался в этом журнале. Я хочу опубликовать статью в журнале Science and Nature и внести Таджикистан в список стран, которые публиковались в этом журнале.

Однако, я хочу вернуться в Таджикистан и работать во благо Таджикистана. Привести в Таджикистан современные науки. Я хочу, чтобы в Таджикистане все больше людей занимались наукой, учились в лучших университетах и возвращались на родину для поддержки своей страны.

Пока же я каждое лето возвращаюсь в Таджикистан, помогаю готовиться к всемирным олимпиадам таджикским школьникам.

О работе для Samsung

Первый проект исследований в Массачусетском технологическом институте заключается в том, чтобы получить энергию солнца с большим выходом. Солнце отправляет на землю много энергии, но мы не можем ее полностью использовать. Сейчас в мире много ученых занимается этим вопросом. При изобретении соответствующих аппаратов будет возможно получить заряд от солнца.

Также на солнечной энергии будут работать телевизоры, можно будет греть воду. Таким образом, мы сможем заменить электричество на солнечную энергию, а также защищать экологию от загрязнения.

Ученые работают над этой темой в течение последних 50 лет.

Вторая тема, над которой я работаю, - сохранение пикселей на дисплеях. Сейчас наш университет занимается этим вопросом для компании Samsung. Сейчас пиксели очень легко «убиваются». Вы роняете телефон или много фотографируете, и пиксели уничтожаются. Однако с теми элементами, с которые мы сейчас работаем, качество пикселей будет стабильным. Их называют квантовыми точками.

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